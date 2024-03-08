Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Askeri Teknolojilerin Kullanımını Destekliyor

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yükselen teknolojileri askeri alana adapte ederek ordunun stratejik kabiliyetlerini artırma çağrısında bulundu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Şi, başkent Pekin'de devam eden Çin Ulusal Halk Kongresinin (ÇUHK) yıllık genel kurul toplantısı kapsamında Çin Halk Kurtuluş Ordusu ve Çin Halk Silahlı Polisi delegelerinin düzenlediği oturuma katıldı.

Oturumda siber uzay, yapay zeka uygulamaları, insansız muharebe araçlarındaki teknolojik gelişmeler hakkında sunumları dinlenen Şi, yükselen teknolojilerin ulusal stratejinin önemli bir parçası olduğu ve bunların ülkenin savunma ve güvenlik kabiliyetlerini artıracak şekilde entegre edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Yeni üretici güçlerin" gelişimi için bağımsız ve özgün inovasyona ihtiyaç olduğuna işaret eden Şi, askeri alanda da inovasyonu teşvik ederek "yeni muharebe kabiliyetlerinin" geliştirilmesi gerektiği mesajını verdi.

Şi, denizlerdeki savaş kabiliyetinin, ülkenin deniz hakları ve çıkarlarının korunması ve deniz ekonomisinin gelişimiyle eşgüdümün sağlanması gerektiğine işaret etti.

Çin'in uzay ve siber uzay sisteminin ulusal güvenliği güçlendirecek şekilde geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Şi, savunmayla bağlantılı bilim ve teknoloji endüstrilerinin yeni muharebe kabiliyetleri desteklemesi gerektiğini vurguladı.