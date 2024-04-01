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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Endonezya'ya Güney-Güney işbirliğine öncülük etme çağrısında bulundu - Son Dakika
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Endonezya'ya Güney-Güney işbirliğine öncülük etme çağrısında bulundu

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Endonezya'ya, gelişmekte olan ülkeler arasındaki Güney-Güney işbirliğine öncülük etme çağrısında bulundu. Şi, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yu ağırlayarak, iki ülkenin gelecekte de işbirliği ve ortak kalkınma modeliyle Güney-Güney işbirliğine öncülük etmesi gerektiğini vurguladı.

01.04.2024 19:57  Güncelleme: 19:58
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Endonezya'ya, yükselen büyük ekonomilere sahip iki ülke olarak, gelişmekte olan ülkeler arasındaki Güney-Güney işbirliğine öncülük etme çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, 14 Şubat'ta yapılan seçimlerde devlet başkanı seçilen ve göreve ekim ayında başlayacak olan Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yu, seçimlerden sonraki ilk yurt dışı ziyaretinde ağırladı.

Çin ve Endonezya'nın geçmişte bağımsızlık ve ulusal inşa mücadelelerinde birbirine destek olduğunu ifade eden Şi, iki ülkenin gelecekte de işbirliği ve ortak kalkınma modeliyle Güney-Güney işbirliğine öncülük etmesi gerektiğini vurguladı.

Şi, Çin-Endonezya ilişkilerinin "stratejik bağımsızlık", "karşılıklı güven" ve "yardımlaşma", "kazan-kazan işbirliği" ile "eşitlik ve adalet" ilkeleri doğrultusunda sürdürülmesi gerektiğini belirterek, her iki tarafın, birbirlerinin ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunu izlemesini, egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumasını desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Subianto'yu devlet başkanı seçilmesinden dolayı tebrik eden Şi, görevdeki Devlet Başkanı Joko Widodo'nun iktidarında son 10 yılda iki ülke ilişkilerinin kapsamlı ve hızlı bir gelişme gösterdiğini, Cakarta- Bandung Hızlı Tren Hattı'nın iki ülke arasındaki yüksek kalite işbirliğinin simgesi haline geldiğini ifade etti.

Şi, Çin'in Endonezya ile ilişkilerini uzun dönemli bir stratejik bir perspektiften gördüğünü, iki ülkenin "bölgesel ve küresel etkiye matuf, ortak geleceği paylaşan Çin-Endonezya topluluğu kurması için stratejik işbirliğini her yönden derinleştirmeye hazır olduğunu" dile getirdi.

"Bandung ruhu"

Çin ile Güneydoğu Asya Ülkeler Birliğinin (ASEAN) arasında daha yakın bir topluluk oluşturmak için Endonezya ile bağlarını güçlendirmeyi istediğini belirten Şi, 1955'te Endonezya'nın Bandung şehrinde yapılan Bağlantısızlar Konferansı'na atıf yaparak, "İki taraf Bandung ruhunu ileriye taşıyarak, eşit ve düzen içinde çok kutuplu bir dünyayı, kapsayıcı bir ekonomik globalleşmeyi teşvik etmeli, çok taraflı işbirliğini ilerleterek gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını savunmalı." dedi.

Subianto da Çin ve Endonezya'nın geçmişten bu yana birbirine saygı gösterdiği ve eşitler olarak davrandığını, Çin'in yıllar içinde Endonezya'nın önemli işbirliği ortağı haline gelerek ülkenin ekonomik inşasına ve ulusal kalkınmasına aktif katkı sağladığını belirterek, yeni hükümetin Çin'e yönelik dostane politikasını sürdüreceği ve Çin ile yakın ilişkiler geliştireceği mesajını verdi.

Endonezya'nın bağımsız dış politika anlayışına bağlı kalacağını vurgulayan Subianto, Çin ile kalkınma stratejilerini uyumlaştırmasını, ekonomi, ticaret, yoksullukla mücadele alanlarında işbirliğini geliştirerek iki ülke halklarının faydasına olacak daha fazla verimli sonuçlar üretmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Subianto, Çin'in Filistin sorunu başta olmak üzere uluslararası ilişkilerde eşitliği ve adaleti gözeten tutumunu takdir ettiklerini, Çin ile uluslararası ve bölgesel konularda eşgüdümü geliştirmeyi, Güney-Güney işbirliğine daha büyük katkılar sağlamayı umduklarını vurguladı.

İlk yurt dışı ziyaretini Çin'e yaptı

Endonezya'da 14 Şubat'ta yapılan seçimlerde devlet başkanı seçilen Subianto, seçimi kazandıktan sonra ilk yurt dışı ziyaretini Çin'e yaptı.

Üç günlük ziyaret için Pekin'de bulunan Subianto, Şi'nin yanı sıra Başbakan Li Çiang ve Savunma Bakanı Dong Cün ile görüşecek.

Görevdeki Devlet Başkanı Joko Widodo yönetiminde 2019'dan bu yana Savunma Bakanlığı görevini yürüten Subianto, Widodo'nun görev süresi dolduğu için aday olmadığı seçimlerden galip ayrılmıştı.

Endonezya Seçim Komisyonu (KPU), 20 Mart'ta, Subianto'nun, oyların yüzde 58,6'sını alarak seçimi önde tamamladığını duyurmuştu.

Subianto'nun devlet başkanlığında, onunla birlikte aday olan Widodo'nun oğlu Gibran Rakabuming Raka'nın da devlet başkanı yardımcılığı görevini üstlenmesi bekleniyor.

Eski Endonezya Devlet Başkanı Suharto'nun damadı olan 72 yaşındaki emekli general Subianto, ekimde görevine başlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Endonezya'ya Güney-Güney işbirliğine öncülük etme çağrısında bulundu - Son Dakika

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