Çin Devletine Ait CHN Enerji Yatırım Grubu, Yeni Enerji Kapasitesinde Büyük Başarı Elde Etti

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BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de devlete ait CHN Enerji Yatırım Grubu, kurulu yeni enerji kapasitesinde kayda değer bir başarıya ulaştığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CHN Enerji'nin toplam kurulu yeni enerji kapasitesi Haziran sonu itibarıyla 100 milyon kilovata ulaşarak, şirketin temiz enerji kaynaklarına yönelme çabasında olağanüstü bir dönüm noktasının aşıldığını gösterdi.

Dağılıma bakıldığında, şirketin kurulu rüzgar enerjisi kapasitesi 62,28 milyon kilovata ulaşarak ölçek bakımından dünya çapında zirvedeki yerini korudu. Şirket, kurulu fotovoltaik enerji kapasitesinde de büyük bir atılım yaparak 42,13 milyon kilovata ulaştı.

Açıklamaya göre enerji devinin toplam kurulu kapasitesinde yeni enerjinin payı, 2021'deki yüzde 21,6 oranından bu yılın Haziran ayı sonunda yüzde 31,4'e yükseldi.

Şirketin yeşil ve düşük karbonlu enerjiye doğru hızlandırılmış dönüşümü, Çin'in 2030 öncesinde karbon emisyonlarında zirveye ulaşma ve 2060 öncesinde karbon nötr olma çabaları arasında yer alıyor.