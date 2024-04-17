Çin, Dijital İpek Yolu'nun İnşasını Teşvik Etmek İstiyor

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Xİ'AN, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin hükümeti, Dijital İpek Yolu'nun inşasını teşvik etmek ve dijital ekonomik kalkınmanın getirilerini paylaşmak üzere tüm taraflarla birlikte çalışmaya istekli olduğunu kaydetti.

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Wang Yong, Salı günü Xi'an kentinde düzenlenen Dünya İnternet Konferansı Dijital İpek Yolu Kalkınma Forumu'nun açılış törenindeki konuşmasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Yetkili, ortak geleceğe sahip bir siber uzay toplumunun inşasını yeni bir aşamaya taşımak üzere Çin'in dijital teknoloji inovasyonu alanında işbirliğini derinleştirmeyi, dijital kültürel etkileşim ve karşılıklı anlayışı güçlendirmeyi, ayrıca bir dizi dijital yönetişim kuralı oluşturmak için tüm taraflarla birlikte çalışmayı umduğunu belirtti.

Wang, forumun Kuşak ve Yol'un yüksek kaliteli kalkınmasına yeni bir ivme kazandırması ve uluslararası ekonomik işbirliği için yeni bir platform oluşturması temennisinde bulundu.

"Bağlanabilirlik ve Ortak Refah" temalı forum, dünya genelinde yaklaşık 50 ülke ve bölgeden katılımcıları kendine çekti.