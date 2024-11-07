Çin Dış Ticareti Ekim'de Hızlandı

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BEİJİNG, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin'in dış ticareti ekim ayında daha hızlı büyüyerek ülkedeki ekonomik toparlanmanın güçlendiğini ortaya koydu.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin perşembe günü açıkladığı verilere göre toplam mal ithalat ve ihracatı, geçen ay yuan bazında yıllık yüzde 4,6 artarak eylüldeki yüzde 0,7'lik artışa göre hızlandı.

İlk 10 ayda ülkenin dış mal ticareti bir yıl öncesine kıyasla yüzde 5,2 artarak 36,02 trilyon yuan (yaklaşık 5 trilyon ABD doları) olurken, ihracat yüzde 6,7, ithalat ise yüzde 3,2 arttı.

Çin Gümrük Genel İdaresi İstatistik ve Analiz Departmanı Direktörü Lyu Daliang, Çin'in tüm yıla ilişkin dış ticaretin kalitesini artırma ve hacmini istikrarlı tutma hedeflerine ulaşabileceğini söyledi.