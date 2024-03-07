Çin Dışişleri Bakanı: Kuşak ve Yol İşbirliği Tüm Ülkelerin Ortak Kalkınması İçin Bir Dinamo Olacak

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BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinin, tüm ülkelerin ortak kalkınması için bir dinamo görevi göreceğini ve tüm dünyanın modernleşmesine ivme kazandıracağını belirtti.

Wang, Perşembe günü Ulusal Halk Kongresi'nin devam eden yıllık oturumu çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında, 10 yıl önce önerilmesinden bu yana verimli sonuçlar doğuran Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin, küresel kamu yararına yönelik en popüler girişim ve en büyük uluslararası işbirliği platformu haline geldiğini söyledi. Sözcü, inisiyatifin ortak ülkeler için de işbirliğine, fırsatlara ve refaha giden bir yol haline geldiğini ifade etti.

Bakan, İpek Yolu ruhunu sürdürmek, 2023 yılında düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'nda alınan kararları hayata geçirmek ve Kuşak ve Yol işbirliğinin ikinci altın on yılını başlatmak için tüm taraflarla birlikte çalışacaklarını belirtti.

Çin'in fiziksel bağlantıları iyileştireceğini, kurumsal bağlantıları güçlendireceğini ve halklar arası bağlantıları derinleştireceğini söyleyen Wang, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni herkesin yararlanabileceği kalıcı bir fırsat haline getirmek istediklerinin altını çizdi.