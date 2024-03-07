Çin Dışişleri Bakanı: Kuşak ve Yol İşbirliği Tüm Ülkelerin Ortak Kalkınması İçin Bir Dinamo Olacak

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinin, tüm ülkelerin ortak kalkınması için bir dinamo görevi göreceğini ve tüm dünyanın modernleşmesine ivme kazandıracağını belirtti.
Wang, Perşembe günü Ulusal Halk Kongresi'nin devam eden yıllık oturumu çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında, 10 yıl önce önerilmesinden bu yana verimli sonuçlar doğuran Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin, küresel kamu yararına yönelik en popüler girişim ve en büyük uluslararası işbirliği platformu haline geldiğini söyledi. Sözcü, inisiyatifin ortak ülkeler için de işbirliğine, fırsatlara ve refaha giden bir yol haline geldiğini ifade etti.
Bakan, İpek Yolu ruhunu sürdürmek, 2023 yılında düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'nda alınan kararları hayata geçirmek ve Kuşak ve Yol işbirliğinin ikinci altın on yılını başlatmak için tüm taraflarla birlikte çalışacaklarını belirtti.
Çin'in fiziksel bağlantıları iyileştireceğini, kurumsal bağlantıları güçlendireceğini ve halklar arası bağlantıları derinleştireceğini söyleyen Wang, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni herkesin yararlanabileceği kalıcı bir fırsat haline getirmek istediklerinin altını çizdi.
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Trabzon'da görevli 261 polis, Türk Kızılay'ının mobil kan bağışı aracında kan bağışında bulundu. İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi işbirliğiyle başlatılan kampanyaya destek olduklarını belirtti. Kampanyaya katılan emniyet personeline teşekkür eden Esertürk, hedeflenen sayıya ulaşıldığını söyledi. Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi yetkilisi Dila Baran da kan bağışının önemine dikkat çekerek, emniyet teşkilatına teşekkür etti.
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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde belediyenin kadın personeline idari izin verileceğini açıkladı. Gürkan, kadınların kentin güzelleşmesine katkı sağladığını ve kadınlara pozitif ayrımcılık uyguladıklarını belirtti. Ayrıca, diğer siyasi parti temsilcileri de kadınların önemine vurgu yaparak Kadınlar Günü'nü kutladılar.
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