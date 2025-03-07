Çin Dışişleri Bakanı'ndan Diplomasi Vurgusu - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı'ndan Diplomasi Vurgusu

Wang Yi, Çin diplomasisinin dünyaya istikrar getireceğini ve modernleşmeye destek olacağını açıkladı.

07.03.2025 13:57
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BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin diplomasisinin 2024 yılında değişken ve çalkantılı bir dönemden geçen dünyaya çok ihtiyaç duyulan istikrarı getirdiğini söyledi.

Wang cuma günü 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu kapsamında düzenlediği basın toplantısında Çin'in diplomatik çabalarıyla yüksek kaliteli kalkınmaya yönelik uygun bir dış ortam geliştirdiğini, insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmeye yönelik ise yeni ve sağlam adımlar attığını belirtti.

Çin diplomasisinin misyonunun değişmediğini vurgulayan Wang, Çin'in diğer ülkelerle birlikte doğru olanı savunmaya, çağa yön vermeye, uluslararası eşitlik ve adaleti savunmaya ve dünya barış ve istikrarını korumaya devam edeceğini ifade etti.

Wang, Çin diplomasisinin uygun bir dış ortam yaratarak ülkenin modernleşme çabalarına güçlü stratejik destek sağlamayı sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı'ndan Diplomasi Vurgusu - Son Dakika

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