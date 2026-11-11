Çin Dışişleri Bakanı Vang, Pekin'de ABD blokajı altındaki Küba'ya desteğini bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çin Dışişleri Bakanı Vang, Pekin'de ABD blokajı altındaki Küba'ya desteğini bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pekin'de Kübalı mevkidaşı Bruno Rodriguez Parrilla ile görüşerek ABD'nin blokajı ve müdahale tehdidi altındaki Küba'nın egemenliğini desteklediklerini bildirdi. Vang, yaptırımlara, blokaja ve dış müdahaleye karşı çıkacaklarını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'nin blokajı ve müdahale tehdidi altındaki Küba'nın egemenliğini desteklediklerini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, ülkesini ziyaret eden Kübalı mevkidaşı Bruno Rodriguez Parrilla ile başkent Pekin'de bir araya geldi.

Dünyanın yüzyıldır görülmeyen kökten değişimler geçirdiğine dikkati çeken Vang, "Uluslararası durum nasıl gelişirse gelişsin, Çin, Küba'nın ulusal egemenliğini, meşru haklarını ve çıkarlarını korumasını destekleyecek, yaptırımlara, blokaja ve dış müdahaleye karşı çıkacaktır." ifadesini kullandı.

Vang, Çin'in Küba ile çok taraflı zeminlerde iletişimi ve işbirliğini güçlendirerek, güç siyasetine ve tek taraflı eylemelere birlikte karşı çıkmaya, Küresel Güney'in birliğini ve kendine yeterliliğini destekleyerek daha adil ve eşit bir küresel yönetim sistemini inşa etmeye hazır olduğunu belirtti.

Konuk Bakan Rodriguez de Çin'in, Küba'nın ulusal kalkınmasına desteğini ve özellikle dış blokaja ve müdahaleye karşı çıkmasını takdir ettiklerini, Çin ile çok taraflı zeminlerde eşgüdümü güçlendirmeye hazır olduklarını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, son dönemde "yeni Monroe Doktrini" söylemiyle ülkesinin Latin Amerika ve Karayipler'de ekonomik ve askeri hakimiyet iddialarını gündeme getiriyor. Venezuela'ya askeri müdahalenin ardından Washington yönetimi, Küba'ya petrol akışını kesmeye yönelik bir blokaj başlatmıştı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriÇin Halk CumhuriyetiDiplomasiPolitikaEkonomiGüncelDünyaPekinKübaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

50 bin lirayı duyan koşuyor Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor 50 bin lirayı duyan koşuyor! Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor
Şahap Kavcıoğlu’nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Palandöken Kaymakamı’na saldıran köpeğin sahibi barınağı birbirine kattı: Pitbull’u alıp kaçtı Palandöken Kaymakamı'na saldıran köpeğin sahibi barınağı birbirine kattı: Pitbull'u alıp kaçtı
100 kilometrede 0,9 litre yakıyor Fiyatı dudak uçuklattı 100 kilometrede 0,9 litre yakıyor! Fiyatı dudak uçuklattı
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
14:24
Kadrodan çıkarıldı A Milli Takım’da sakatlık depremi
Kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da sakatlık depremi
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31 Liderler Zirvesi’nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
14:08
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
13:50
Fenerbahçe’de bomba takas Asensio’ya karşılık Lookman
Fenerbahçe'de bomba takas! Asensio'ya karşılık Lookman
13:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31’de duyurdu: 11 Kasım’ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31'de duyurdu: 11 Kasım’ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan ediyoruz
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şara’ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 14:28:42. #7.13#
SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı Vang, Pekin'de ABD blokajı altındaki Küba'ya desteğini bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android