Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin ve ASEAN'ın Koordineli Kalkınmayı Hızlandırması İçin Çağrıda Bulundu

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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) koordineli kalkınmayı hızlandırmak için ortak çaba göstermesi çağrısı yaptı.

Vang, ASEAN-Çin Haftası 2024'e gönderdiği tebrik mektubunda konuya dair değerlendirmelerde bulundu.

ASEAN-Çin birlikteliğinin bölgedeki 2 milyar insanı birbirine yakınlaştırdığını, karşılıklı saygı ve anlayışı geliştirdiğini vurgulayan Vang, bu ortaklığın neticesinde barışçıl, müreffeh, güzel ve dostane sonuçlar da elde edildiğini kaydetti.

Vang hem Çin hem de ASEAN'ın birbirlerini tamamlayan avantajlarından yararlanmaları, sinerjik gelişmeyi hızlandırmaları ve bölgedeki yeni kaliteli üretici güçleri geliştirmek ve güçlendirmek için birlikte çalışmaları gerektiğini belirtti.

Çin-ASEAN ilişkilerinin sınırsız potansiyelini vurgulayan Vang, her iki tarafı da yeni işbirliği alanlarının sürekli genişlemesini keşfetmeye ve yeni teknolojik ve endüstriyel devrim fırsatını yakalamaya çağırdı.

Vang, ortak çabaların her iki ülkenin kalkınma ve canlanmasıyla bölgesel istikrar ve refaha ivme kazandıracağı ve ortak bir geleceğe sahip daha yakın bir Çin-ASEAN topluluğunun inşasına yeni katkılar sağlayacağı yönündeki iyimserliğine işaret etti.