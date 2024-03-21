Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Avustralya'nın bağımsız politikalarını destekliyor

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SİDNEY, 21 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin müttefiki ve Çin'in ortağı, daha da önemlisi egemen bir ülke olan Avustralya'nın kendi temel çıkarları doğrultusunda politikalarını bağımsız şekilde yürütmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Avustralya ziyareti kapsamında Perşembe günü eski Avustralya Başbakanı Paul Keating ile görüşmesi sırasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Bu yılın Çin-Avustralya kapsamlı stratejik ortaklığının kuruluşunun 10. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, bunun geçmiş deneyimleri özetlemek ve geleceğe doğru ilerlemek için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Wang, her iki tarafın ortak çabaları sayesinde Çin-Avustralya ilişkilerinin tekrar rayına oturmaya başladığını ifade etti.

Wang, iki ülke halkı ve tüm bölgeye daha çok fayda sağlamak amacıyla daha olgun, istikrarlı ve verimli bir Çin-Avustralya kapsamlı stratejik ortaklığını teşvik etmek üzere Çin tarafının Avustralyalı mevkidaşlarıyla çalışmaya istekli olduğunu belirtti.

Çin kalkınmasının, kaynağını kendi içinden alan sağlam bir mantığa göre ilerlediğini ve tarihsel kalkınma eğilimleriyle uyumlu olduğunu ifade eden Wang, "Çin'in modernleşme yolu, insan uygarlığının ilerleyişine önemli bir katkı sunuyor. Ayrıca kalkınma fırsatlarını Avustralya dahil diğer ülkelerle paylaşmaya hazırız" dedi.