SİDNEY, 21 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin müttefiki ve Çin'in ortağı, daha da önemlisi egemen bir ülke olan Avustralya'nın kendi temel çıkarları doğrultusunda politikalarını bağımsız şekilde yürütmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Avustralya ziyareti kapsamında Perşembe günü eski Avustralya Başbakanı Paul Keating ile görüşmesi sırasında söz konusu açıklamayı yaptı.
Bu yılın Çin-Avustralya kapsamlı stratejik ortaklığının kuruluşunun 10. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, bunun geçmiş deneyimleri özetlemek ve geleceğe doğru ilerlemek için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Wang, her iki tarafın ortak çabaları sayesinde Çin-Avustralya ilişkilerinin tekrar rayına oturmaya başladığını ifade etti.
Wang, iki ülke halkı ve tüm bölgeye daha çok fayda sağlamak amacıyla daha olgun, istikrarlı ve verimli bir Çin-Avustralya kapsamlı stratejik ortaklığını teşvik etmek üzere Çin tarafının Avustralyalı mevkidaşlarıyla çalışmaya istekli olduğunu belirtti.
Çin kalkınmasının, kaynağını kendi içinden alan sağlam bir mantığa göre ilerlediğini ve tarihsel kalkınma eğilimleriyle uyumlu olduğunu ifade eden Wang, "Çin'in modernleşme yolu, insan uygarlığının ilerleyişine önemli bir katkı sunuyor. Ayrıca kalkınma fırsatlarını Avustralya dahil diğer ülkelerle paylaşmaya hazırız" dedi.
Son Dakika › Güncel › Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Avustralya'nın bağımsız politikalarını destekliyor - Son Dakika
Antalya'nın Finike ilçesinde 21 Mart Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Trakya Üniversitesi'nde 21 Mart Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada Türk milletinin kahramanlık öyküsünü vurgulayarak, Türk milletinin tarihten silinmek istendiği dönemlerde bile ayakta kalmayı başardığını belirtti. Tabakoğlu, Türk milletinin yeniden doğuşuna işaret eden Nevruz kutlamalarının önemine değindi ve emperyalist devletlerin Türk medeniyetine ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Kutlamalar kapsamında nevruz ateşi yakıldı, halk oyunları gösterisi sunuldu ve geleneksel nevruz ritüelleri gerçekleştirildi.
Çardak ilçesinde vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgi gösterisiyle karşılaşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çardak ilçesinde hizmet destanları yazmaya devam edeceklerini söyledi.
Yozgat'ta 21 Mart Dünya Ormancılık Günü kapsamında kent genelinde düzenlenen fidan dağıtım törenine Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da katıldı. Vali Özkan, Orman Genel Müdürlüğü ve Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne teşekkür ederek, il genelinde 30 bin fidanın vatandaşlara dağıtıldığını belirtti. Fidanların toprakla buluşturulmasıyla baharın bereketine katkı sağlanacağını ifade eden Vali Özkan, bol ve bereketli bir bahar diledi.
İstanbul merkezli düzenlenen 'Mahzen-15' operasyonunda yakalanan çete üyelerinin Maltepe'de kodlarla uyuşturucu madde tezgahı kurdukları ortaya çıktı. Ayrıca çete elebaşı, ölümlü kaza suçunu başka birine yıkmaya çalıştı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'in Seferihisar ve Urla ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Özdağ, Seferihisar'da iş yerlerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı. Ayrıca, Seferihisar Belediye Başkan adayı İnci Paksoy için destek istedi ve Zafer Partisi Seferihisar İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ardından Urla ilçesinde de esnaf ziyaretlerinde bulundu.
CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Adana'da uyuşturucu kullanımının artışıyla ilgili soru önergesi vererek, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Sümer, uyuşturucu belasına çözüm üretilmesi gerektiğini vurgulayarak, Saray iktidarının yerel seçim rantı yerine bu sorunla ilgilenmesi gerektiğini söyledi. Sümer, ayrıca uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonların kalıcı çözüm sağlamadığını belirterek, sorunun temellerine inilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Adana'da yaşayan Suriyeli mültecilerin sayısının resmi kayıtlardan daha fazla olduğunu ve bu durumun uyuşturucu teminini artırdığını dile getirdi. Sümer, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya Adana'da yapılan uyuşturucu operasyonları ve yabancı uyruklu kişilerin etkisi hakkında sorular yöneltti.
Bilecik'te bir araç sürücüsü, Tevfikbey Caddesi'ni Cumhuriyet Caddesi'ne bağlayan kaldırımın üzerine aracını park etti. Bu durum, yayaların tepkisine neden oldu ve Bilecik'te pek çok noktada benzer durumların yaşandığı görüldü. Yayalar, sürücüleri duyarlı olmaya ve kaldırım üzerinde yapılan parklarda haklarının korunmasını talep etti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in öncülüğünde düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin sonuç bildirgesi açıklandı. Kongrede alınan kararlar ve deklarasyonlar kamuoyuyla paylaşıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?