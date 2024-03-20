Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: Çin ve Avustralya ortak olmalı, farklılıklardan daha ağır basmalı

KANBERRA, 20 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, çok yönlü ve farklı alanlarda ilişkilere sahip olan Çin ve Avustralya'nın rakip değil ortak olmaları gerektiğini ve ortak çıkarlarının farklılıklardan daha ağır bastığını belirtti.
Avustralya'nın başkenti Kanberra'da Salı günü Avustralyalı iş insanları ve strateji uzmanlarıyla görüşen konuk Çinli bakan, toplantıda ikili ilişkilerin iyileşme yoluna girdiğini ve tarafların istikrarlı, olgun ve verimli bir kapsamlı stratejik ortaklık inşa etmeye yönelik adımlar atması gerektiğini, bunun iki ülke halkı ve bölge ülkelerine daha fazla fayda sağlayacağını ifade etti.
Çin'in kalkınmasının fırsatları da beraberinde getirdiğini belirten Wang, ülkesinin kazan-kazan işbirliği için dışa açılma stratejisi izlediğini, dış dünyaya kapılarını daha geniş araladığını, piyasa odaklı, hukuka dayalı ve uluslararası nitelikte bir iş ortamı inşa etmeyi sürdürdüğünü, iklim değişikliğiyle mücadele için uluslararası işbirliğine aktif olarak katıldığını ve Çin'in yeni kalkınma sürecinin getirdiği yeni fırsatları dünyaya sunmaya devam ettiğini vurguladı.
Avustralyalı katılımcılar ise Avustralya ve Çin'in önemli ortaklar olduğunu ve farklılıklardan ziyade ortak çıkarlarının bulunduğunu belirtti.
Avustralya-Çin ilişkilerinin iyileşmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten katılımcılar, ekonomi ve ticaret, finans, eğitim, sağlık, bilimsel araştırma ve hukuk alanlarında diyalog ve işbirliğini desteklediklerini ifade etti.
Avustralyalı katılımcılar, iki ülkenin yeşil kalkınma ve teknoloji inovasyonu alanlarında yeni işbirliği fırsatları arayabileceğini ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için birlikte çalışabileceğini kaydetti.
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