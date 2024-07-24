Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Filistin Halkının Davasını Destekleyeceğini Vurguladı

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BEİJİNG, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Beijing'de El Fetih Hareketi heyetine başkanlık eden Mahmud el-Alul ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Salı günü gerçekleşen görüşmede uluslararası konjonktür nasıl değişirse değişsin, Çin'in Filistin halkının haklı davasını her zaman kararlılıkla destekleyeceğini vurguladı.

Gazze'deki çatışmanın büyük bir insani felakete yol açtığını belirten Wang, bu tarihi adaletsizliğin giderilmesi için "Filistinlilerin sahip olduğu, Filistinlilerin yönlendirdiği ve Filistinlilerin yönettiği" bir devlet hedefinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Şu anda en önemli önceliğin Filistin halkının temel çıkarları doğrultusunda hareket etmek, fırsatları değerlendirerek ve farklılıkları rafa kaldırarak ortak zemin aramak olduğunu belirten Wang, böylece çeşitli gruplar arasında birlik ve uzlaşının sağlanabileceğini, ortak hedef belirlenebileceğini ve Gazze'de kalıcı ateşkes, bağımsız bir devletin kurulması ve iki devletli çözümün uygulanması için gerekli koşulların yaratılabileceğini ifade etti.

Aynı zamanda El Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı olan Mahmud el-Alul ise Çin'e, Filistinli gruplar arasında uzlaşıyı teşvik etme çabalarının yanı sıra son yıllarda Filistin'e verdiği destek ve yardımlar için teşekkür ederek Çin'i Filistin halkının gerçek dost ve kardeşi olarak tanımladı.

Yetkili, El Fetih Hareketi'nin Filistinli gruplar arasında uzlaşı ve birliğin teşvikine ve Filistin meselesinin kapsamlı çözümüne katkıda bulunmak için elinden geleni yapacağını belirtti.