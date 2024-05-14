Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Güney Kore Dışişleri Bakanı ile Görüştü

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BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pazartesi günü Beijing'de Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ile görüştü.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, yakın iki komşu ülke olan Çin ve Güney Kore'nin düzenli etkileşimde bulunmaları gerektiğini ifade etti.

Son zamanlarda iki ülke arasındaki ilişkilerin ortak çıkarları gözetmeyen ve Çin'in de görmek istemediği zorluk ve meydan okumalarla sınandığını söyleyen Wang, Güney Kore'ye diplomatik ilişkilerin kurulmasındaki asli niyeti hatırlatarak iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerine ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği hedefine bağlı kalmalarını umduklarını belirtti. Bakan ayrıca, sorunları gidermek ve ikili ilişkilerin sağlam ve istikrarlı gelişimini teşvik etmek için ortak çaba sarf etmek üzere Güney Kore tarafının Çin ile çalışmasını beklediklerini söyledi.

Wang, Çin ve Güney Kore'nin birbirlerine anlayış ve saygı göstermesi, iletişim ve etkileşimi güçlendirmesi, yanlış anlamaları ortadan kaldırması ve karşılıklı güveni artırması gerektiğine işaret etti.

Güney Kore'den tek Çin ilkesine bağlı kalmasını, Taiwan'la ilgili meseleleri düzgün ve ihtiyatlı şekilde ele almasını ve ikili ilişkilerin siyasi zeminini güçlendirmesini beklediklerini ifade eden Wang, iki tarafın da daha objektif ve olumlu mesajlar göndermesi, olumlu yönlendirmeleri artırması ve ikili ilişkilere yönelik kamuoyu desteğini pekiştirmek için halklar arası etkileşimleri güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

"Çin, kaliteli yeni üretici güçlerin gelişimini hızlandırıyor, yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik ediyor ve üst düzey açılımı genişletiyor. Bunlar Güney Kore'ye önemli fırsatlar getirecektir" diyen Wang, iki ülkenin karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmesi, birbirlerinin kalkınma sürecinde güvenilir ve uzun vadeli ortaklar olması, ticari korumacılığa birlikte karşı çıkması, uluslararası serbest ticaret sistemini koruması ve üretim ve tedarik zincirlerinin istikrarlı ve engelsiz işleyişini sağlaması gerektiğini belirtti.

Cho Tae-yul ise ziyaretinin ikili ilişkilerde ileriye dönük önemli bir adım olması temennisinde bulundu. Güney Kore hükümetinin Çin ile ilişkilerine büyük önem verdiğini belirten bakan, karşılıklı saygı, mütekabiliyet ve ortak çıkarlar temelinde daha sağlıklı ve olgun bir stratejik işbirliği ortaklığı geliştirmek üzere Çin ile yakın şekilde çalışmak için sabırsızlandıklarını ifade etti.

Bakan, Çin ve Güney Kore arasındaki ilişkilerin gelişimini teşvik etmenin ve müşterek zorlukların üstesinden birlikte gelmenin, iki ülke ve halkların ortak çıkarına ve uluslararası toplumun beklentisine uygun olduğunu belirtti. Cho Tae-yul karşılıklı güveni artırmaya, Çin ile uzlaşıları genişletip işbirliğine odaklanmaya, böylece jeopolitik kısıtlamalardan mümkün olduğunca kaçınarak yeni bir ikili işbirliğinin kapısını birlikte aralamaya istekli olduklarını vurguladı.

İki taraf ayrıca Çin-Japonya-Güney Kore işbirliği, Kore Yarımadası'ndaki durum ve ortak ilgi alanlarına giren diğer meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.