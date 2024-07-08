Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı David Lammy'ye kutlama mesajı gönderdi - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı David Lammy'ye kutlama mesajı gönderdi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İngiltere'nin yeni Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı David Lammy'ye göreve başlaması dolayısıyla bir kutlama mesajı gönderdi. Wang, Çin ve İngiltere arasındaki sağlam temelin önemine vurgu yaparak, her iki ülkenin dünya barışı, istikrarı ve kalkınması için sorumluluk taşıdığını belirtti. Ayrıca, karşılıklı siyasi güvenin derinleştirilmesi, uluslararası işbirliğinin genişletilmesi ve karşılıklı yarar sağlayan ikili ilişkilerin kurulması gerektiğini ifade etti.

08.07.2024 14:21
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BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İngiltere'nin Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı olarak göreve başlayan David Lammy'ye kutlama mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang Pazar günü gönderdiği mesajında, Çin ve İngiltere'nin diplomatik ilişkilere başladığı 52 yıl öncesinden bu yana ticaret ve yatırım, eğitim, bilim ve teknoloji ve halklar arası etkileşim gibi çok çeşitli alanlarda işbirliği için oluşturduğu sağlam temelin son derece önemli olduğunu belirtti.

Wang, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve dünyanın önde gelen ekonomileri olarak Çin ve İngiltere'nin dünya barışını, istikrarını, refahını ve kalkınmasını destekleme sorumluluğunu taşıdığını söyledi.

Bakan, her iki tarafın karşılıklı siyasi güven ve tatbiki işbirliğini derinleştirmesi, uluslararası meselelerde koordinasyon ve işbirliğini genişletmesi, ayrıca çalkantılı ve değişen bir dünyaya istikrar aşılamak için dengeli ve karşılıklı yarar sağlayan ikili ilişkiler kurması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı David Lammy'ye kutlama mesajı gönderdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı David Lammy'ye kutlama mesajı gönderdi - Son Dakika
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