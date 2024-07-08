Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı David Lammy'ye kutlama mesajı gönderdi

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BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İngiltere'nin Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı olarak göreve başlayan David Lammy'ye kutlama mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang Pazar günü gönderdiği mesajında, Çin ve İngiltere'nin diplomatik ilişkilere başladığı 52 yıl öncesinden bu yana ticaret ve yatırım, eğitim, bilim ve teknoloji ve halklar arası etkileşim gibi çok çeşitli alanlarda işbirliği için oluşturduğu sağlam temelin son derece önemli olduğunu belirtti.

Wang, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve dünyanın önde gelen ekonomileri olarak Çin ve İngiltere'nin dünya barışını, istikrarını, refahını ve kalkınmasını destekleme sorumluluğunu taşıdığını söyledi.

Bakan, her iki tarafın karşılıklı siyasi güven ve tatbiki işbirliğini derinleştirmesi, uluslararası meselelerde koordinasyon ve işbirliğini genişletmesi, ayrıca çalkantılı ve değişen bir dünyaya istikrar aşılamak için dengeli ve karşılıklı yarar sağlayan ikili ilişkiler kurması gerektiğini ifade etti.