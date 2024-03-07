Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kore Yarımadası'ndaki Gerilimleri Yorumladı

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BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kore Yarımadası bölgesinde barış ve istikrarı baltalayan herkesin ağır bir bedel ödeyeceği uyarısında bulundu.

Wang, Perşembe günü Ulusal Halk Kongresi'nin devam eden oturumu çerçevesinde düzenlediği basın toplantısında yarımadada son dönemde yaşanan gerilimleri yorumlarken, Kore Yarımadası sorununu eskide kalmış Soğuk Savaş çatışmasını yeniden canlandırmak için kullanmaya çalışan herkesin tarih önünde sorumlu tutulacağını söyledi.

Kore Yarımadası'nda süregelen sorunun, kökü eskiye dayanan açık bir nedeni olduğunu, Soğuk Savaş'ın izlerinin hala görülmeye devam ettiğini ve bir barış mekanizmasının bulunmadığını belirten Wang, güvenlik meselesinin henüz tam anlamıyla çözülmediğini söyledi.