Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Laos'un başkenti Viyentiyan'da bir araya geldi. Wang, Çin-Rusya ilişkilerinin sağlam karşılıklı siyasi güvene, derinleşen stratejik koordinasyona, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine dayandığını ve ikili ilişkilerin gelişmiş, istikrarlı, dayanıklı ve bağımsız olduğunu belirtti. Lavrov ise Çin ile yakın iletişimi sürdürdüklerini ve çok taraflılık ilkesini uygulayarak çok kutuplu bir dünya inşasına katkıda bulunduklarını ifade etti.

26.07.2024 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VİYENTİYAN, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Perşembe günü Laos'un başkenti Viyentiyan'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Çin- Rusya ilişkilerinin sağlam karşılıklı siyasi güvene, derinleşen stratejik koordinasyona, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine yönelik büyük umutlara, halklar arası enerjik etkileşime ve verimli uluslararası işbirliğine sahip olduğunu ve bu sayede ikili ilişkilerin gelişmiş, istikrarlı, dayanıklı ve bağımsız olduğunu belirtti.

Wang, Asya-Pasifik bölgesinin nüfuzlu iki ülkesi ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) diyalog ortakları olarak Çin ve Rusya'nın, Doğu Asya işbirliği konusunda iletişim ve koordinasyonu sürdürebileceğini söyledi.

Çinli bakan, merkezinde ASEAN olan açık ve kapsayıcı bölgesel işbirliği mimarisini korumak, işbirliği mutabakatını derinleştirmek için mevcut Doğu Asya mekanizmasını teşvik etmek ve bölgesel barış, istikrar ve refahı desteklemek üzere Rusya ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Lavrov ise 20. ÇKP Merkezi Komitesi'nin 3. genel oturumunun başarıyla sonuçlanmasını kutlayarak, tüm dünyada bilinen bu etkinliğin sadece Çin'in kendi kalkınması için değil, aynı zamanda küresel ekonomik toparlanma için de büyük önem taşıdığını vurguladı.

Rus bakan, Rusya ve Çin'in, iki ülke liderinin stratejik rehberliğinde yakın iletişimi sürdürdüğünü, stratejik işbirliğini güçlendirdiğini, adil ve hakkaniyetli bir uluslararası düzeni ortaklaşa desteklediğini, çok taraflılık ilkesini gerçek anlamda uyguladığını ve çok kutuplu bir dünya inşasına pozitif enerji getirdiğini söyledi.

Lavrov, ASEAN'ın merkezi konumunu desteklemek ve dış güçlerin müdahale ve sızmalarını önlemek üzere Çin ile birlikte çalışacaklarını belirtti.

Ayrıca, Filistinli gruplar arasında Bölünmenin Sona Erdirilmesi ve Filistin Ulusal Birliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Beijing Deklarasyonu'nun imzalanmasını başarıyla teşvik ettiği için Çin'i tebrik eden Lavrov, Ortadoğu'da barışın yeniden tesis edilmesi için Çin ile beraber çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Sergey Lavrov, Dünya, Rusya, Laos, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:03 Ağır işkence ölüm getirdi İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti
13:39 Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı! Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
13:24 İşte yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun elindeki sorunlar listesi İlk sırada şehir hastaneleri var İşte yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun elindeki sorunlar listesi! İlk sırada şehir hastaneleri var
12:06 Menajerlik şirketinden açıklama var Tuğba Şenoğlu İvegin’in olimpiyat kadrosundan çıkarılması Filenin Sultanları’nı karıştırdı Menajerlik şirketinden açıklama var! Tuğba Şenoğlu İvegin'in olimpiyat kadrosundan çıkarılması Filenin Sultanları'nı karıştırdı
11:53 Arka Sokaklar’ın Pınar’ıydı İşte oyunculuğu bırakıp Giresun’a yerleşen ismin son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen ismin son hali
14:13 Alan yarışmasında ilginç anlar Kadın yarışmacı, küçümsediği öğretmene karşı kaybetti Alan yarışmasında ilginç anlar! Kadın yarışmacı, küçümsediği öğretmene karşı kaybetti
14:03 Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden Konyaspor, Umut Nayir ve Melih Bostan’ı transfer etti Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden Konyaspor, Umut Nayir ve Melih Bostan'ı transfer etti
13:18 Taraftarları heyecanlandıran hamle Beşiktaş, Anderson Talisca’ya teklif yaptı Taraftarları heyecanlandıran hamle! Beşiktaş, Anderson Talisca'ya teklif yaptı
12:10 TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil
11:26 Kudüs’teki Kutsal Kabir Kilisesi’nde, Haçlı Seferleri’nden kalma kayıp altar keşfedildi Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde, Haçlı Seferleri'nden kalma kayıp altar keşfedildi
11:03 Mourinho’nun gözüne giremedi Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan’ı gönderiyor Mourinho'nun gözüne giremedi! Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan'ı gönderiyor
11:03 Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı
11:03 Fransa’da Olimpiyat Oyunları’nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 14:43:15. #1.12#
SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement