Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: Savaşların Kazananı Olmaz

20.03.2026 12:55
Wang Yi, ateşkes çağrısı yaparak, savaşların halkın iradesine zarar verdiğini vurguladı.

BEİJİNG, 20 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, uzun süren savaşlarda kazananın olmadığını belirterek, halkın iradesinin ateşkes sağlanıp çatışmaların sona erdirilmesinden yana olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang perşembe günü günü İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki taraf, görüşme sırasında genel olarak Ortadoğu'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ortadoğu'daki mevcut duruma ilişkin İngiltere'nin görüşünü aktaran Cooper, giderek daha çalkantılı hale gelen dünyada Çin ile yakın iletişimi sürdürmeyi ve savaşın bir an önce sona ermesine yönelik hamlede bulunmayı, diplomatik müzakereleri yeniden başlatmayı ve uzun vadeli çözüm arayışında bulunmayı temenni ettiklerini belirtti.

Çin'in tutumunu ayrıntılı olarak açıklayan Wang ise Ortadoğu'daki mevcut çatışmanın giderek arttığına ve savaşın yayıldığına dikkat çekti. Wang, bu durumun sadece bölgesel barış ve istikrarı etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda uluslararası enerji, finans, ticaret ve deniz taşımacılığını da doğrudan etkileyerek tüm ülkelerin ortak çıkarlarına zarar verdiğini vurguladı.

Wang, tüm taraflara askeri operasyonları derhal sonlandırma, farklılıkları eşit şartlarda diyalog yoluyla çözüme kavuşturma ve bölgesel barış ve istikrarı ortaklaşa koruma çağrısında bulunduklarını söyledi.

Wang, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan Çin ve İngiltere'nin, uluslararası barış ve güvenliği koruma sorumluluğunun bulunduğunu ifade etti.

Wang, uluslararası düzenin daha fazla sarsılmasını ve dünya barışının temellerinin daha fazla aşınmasını önlemek amacıyla iki tarafın, iletişimi güçlendirmesi, barışa olanak sağlayan eylemlere bağlı kalması ve BM Şartı'nın amaç ve ilkelerini ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları ortaklaşa savunması gerektiğini belirtti.

Çin-İngiltere ilişkileri konusunda da görüş alışverişinde bulunan iki taraf, iki ülke liderlerinin vardığı mutabakatın aktif şekilde hayata geçirilmesi, etkileşimlerin artırılması ve uzun vadeli ve istikrarlı Çin-İngiltere kapsamlı stratejik ortaklığının sürekli şekilde teşvik edilmesi ve böylelikle değişim ve karmaşayla dolu bir dünyaya istikrar ve kesinlik kazandırılması konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

