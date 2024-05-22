Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Taiwan Sorununu Gündeme Getirdi

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ASTANA, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Taiwan sorununun Çin'in temel çıkarlarının merkezinde yer aldığını belirterek, "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçı faaliyetlerin Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki barışa en çok zarar veren unsurlar olduğunu vurguladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Salı günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında Çin'in Taiwan sorununa ilişkin ciddi tutumunu dile getirdi.

Lai Ching-te gibi kişilerin eylemlerini ulus ve atalara karşı utanç verici ihanetler olarak niteleyip kınayan Wang, bu kişilerin ne tür oyunlar oynarlarsa oynasınlar Çin'in eninde sonunda tam birleşme hedefine ulaşmasını engelleyemeyeceklerini, zira Taiwan'ın muhakkak anavatana döneceğini kaydetti.

Wang, "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçıların tarihin utanç duvarına kazınacağını söyledi.

Bakan, her ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğünün savunulması konusunda uluslararası ilişkilerin temel normlarına dayanan tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı kaldıkları için Shanghai İşbirliği Örgütü üye ülkelerini takdir etti.

Wang, dünya ülkelerinin, Çin halkının "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçı faaliyetlere karşı çıkma ve ulusal yeniden birleşme için çaba gösterme yönündeki haklı davasını desteklemeye devam edeceklerine inandığını kaydetti.