MÜNİH, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, tek Çin ilkesini savunanların Çin'in barışçıl yeniden birleşmesini desteklemeleri gerektiğini belirtti.
Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Cumartesi günü 60. Münih Güvenlik Konferansı'nın "Dünyada Çin" oturumundaki konuşmasının ardından Taiwan ile ilgili bir soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı. Wang, Taiwan'ın her zaman Çin'in bir parçası olduğunu vurguladı.
Çin, ABD ve İngiltere hükümetlerinin 1943 yılında ortaklaşa yayımladığı Kahire Deklarasyonu'nda Taiwan da dahil olmak üzere Japonya'nın işgal ettiği tüm toprakların Çin'e iade edilmesi gerektiğinin açıkça belirtildiğini hatırlatan Wang, 1945 yılında yayımlanan Potsdam Bildirisi'nin 8. maddesinin de Kahire Deklarasyonu'nun şartlarının yerine getirilmesini gerektirdiğine dikkat çekti.
Wang ayrıca Birleşmiş Milletler anlaşmalarının Taiwan'ı açıkça Çin'in bir eyaleti olarak tanımladığını ifade etti.
Bakan, tüm bu gerçeklerin, Taiwan sorununun yüzde yüz Çin'in iç meselesi olduğunu tam olarak gösterdiğini vurguladı.
Taiwan'ın hiçbir zaman bir ülke olmadığını ve olmayacağını belirten Wang, bunun temel bir tarihi gerçek olduğunu ve uluslararası toplum tarafından da kabul gördüğünü kaydetti.
Wang, Çin iç savaşından bu yana çözülemeyen bir sorun olan Taiwan'ın eninde sonunda anavatana katılacağını ve Taiwan Boğazı'nın iki yakasının yeniden birleşmeyi mutlak surette başaracağını belirtti.
Bakan, bunun 1.4 milyar Çinlinin kesin iradesini ve tarihin kaçınılmaz gidişatını temsil ettiğini söyledi.
Boğazın iki yakasında istikrarın korunmasının herkesin çıkarına hizmet ettiğini belirten Wang, bölgede barış ve istikrara zarar verenlerin "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı güçler olduğunu vurguladı.
Wang, ateşle suyun bir arada olamayacağı gibi "Taiwan'ın bağımsızlığının" da boğazın iki yakası arasındaki barışta yeri olmadığını kaydetti.
Bakan, tek Çin ilkesinin gözetilmesi için Çin'in barışçıl yeniden birleşmesinin desteklenmesi, Taiwan Boğazı'nın iki yakasında barış ve istikrarın korunması içinse "Taiwan'ın bağımsızlığına" karşı çıkılması gerektiğini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, tek Çin ilkesini savunanların Çin'in barışçıl yeniden birleşmesini desteklemeleri gerektiğini belirtti - Son Dakika
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