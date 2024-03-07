Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ukrayna krizi için barış görüşmelerinin önemini vurguladı

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BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ukrayna krizi konusunda yaptığı açıklamada, tüm çatışmaların müzakere masasında sona ermesi gerektiğini ve görüşmeler ne kadar erken başlarsa barışın da o kadar çabuk geleceğini söyledi.

Wang, Perşembe günü Ulusal Halk Kongresi'nin devam eden oturumu çerçevesinde düzenlediği basın toplantısında, "Tüm çabalarımız tek bir hedefe, çatışmanın sona erdirilip barış görüşmelerinin yolunun açılmasına yönelik" dedi.

Wang, uygun bir zamanda hem Rusya hem de Ukrayna'nın kabul edeceği, tüm tarafların eşit katılımını ve tüm barış planlarının adil bir biçimde tartışılmasını sağlayacak uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesini destekleyeceklerini de sözlerine ekledi.