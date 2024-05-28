Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Yemen Dışişleri Bakanı ile Görüştü

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BEİJİNG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Beijing'de bulunan Yemen Dışişleri ve Yurtdışındaki Yemenliler Bakanı Şai Muhsin Zindani ile Salı günü bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Çin'in Yemen'in egemenliğini, bağımsızlığını, birliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla desteklediğini ve Yemen ile geleneksel dostluğuna her zaman değer verdiğini ifade etti.

Yaklaşan Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Toplantısı'nın, tarihteki miras üzerine inşa edilen ve geleceğe açılan önemli bir toplantı olduğunu vurgulayan Wang, mevcut uluslararası zorlukları birlikte aşmak için dayanışma ve koordinasyonu güçlendirmenin hem Çin hem de Arap ülkelerinin ortak çıkarlarına hizmet edeceğini söyledi.

Kızıldeniz'deki gerilimin, Gazze'deki çatışmanın yayılım etkilerinin bir sonucu olduğuna işaret eden Wang, Gazze'de acilen ateşkes sağlanmasının en acil görev olduğunu belirtti. Wang, sivil gemilere yönelik tacizlere son verilmesi ve Kızıldeniz'deki su yollarında güvenliğin sağlanması çağrısında bulundu.

Wang, Yemen meselesine dahil olan tüm tarafların siyasi çözüme bağlı kalması, anlaşmazlıkları ve farklılıkları diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye devam etmesi ve en kısa sürede uzlaşmaya varmak için çaba göstermesi temennisinde bulundu.

Zindani ise Yemen'in Çin ile ilişkilerine büyük önem verdiğini ve tek Çin ilkesini desteklediğini söyledi. Bakan, Çin'in Kızıldeniz'deki durumun yatıştırılmasında ve Yemen'de uzlaşma ve yeniden inşanın teşvik edilmesinde daha büyük rol oynamaya devam etmesini umduklarını kaydetti.

Zindani, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Toplantısı'nın, Çin-Arap kolektif işbirliğini yeni bir seviyeye taşıyacağına olan inancını dile getirdi.