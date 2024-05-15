Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin 'kapasite fazlası' söylemi korumacılığa dayanıyor

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BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'nin "kapasite fazlası" söylemini esas itibarıyla diğer ülkelerin güçlü sektörlerini engellemek, korumacılığı uygulamak ve "adil rekabet" adı altında piyasa ilkelerini ve uluslararası ticaret kurallarını çiğnemek için kullandığını belirtti.

Wang, Salı günkü olağan basın toplantısında, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın kısa süre önce dile getirdiği "Çin'in kapasite fazlası" söylemine yanıt olarak söz konusu açıklamayı yaptı.

ABD mantığına göre, ABD sübvansiyonlarının "kritik sektörlere yatırım", diğer ülkelerin sübvansiyonlarının ise "endişe verici haksız rekabet" olarak değerlendirildiğini belirten Wang, bu mantığa göre ABD'nin karşılaştırmalı üstünlüğe sahip ihracatı "serbest ticaret" iken, diğer ülkelerinkinin ise "kapasite fazlası" göstergesi olduğunu vurguladı.

ABD'nin bu hamlesinin zorbalıktan başka bir şey olmadığını söyleyen Wang, Çin'in yeni enerji sektöründeki hızlı büyümenin daimi teknolojik inovasyon, tam teşekküllü sanayi ve tedarik zincirleri ile tam piyasa rekabeti üzerine inşa edildiğini, ayrıca Çin'in bu alandaki liderliğinin sözde "sübvansiyonların" değil, karşılaştırmalı üstünlük ve piyasa kanunlarının toplamının bir sonucu olduğunu yineledi.

Wang, buna karşın ABD'nin yarı iletken üretiminin artırılmasına yönelik çip yasası CHIPS ve Bilim Yasası ile Enflasyonu Azaltma Yasası'nı imzalayarak, toplamda yüz milyarlarca ABD dolarını bulan doğrudan ve dolaylı sübvansiyonlarla piyasa kaynaklarının tahsisine doğrudan müdahale ettiğini söyledi.

Sözcü, "Kendi sektörlerini büyük ölçüde sübvanse eden ABD'nin kendisi" dedi.

Sübvansiyonların endüstriyel rekabetçiliği güvence altına almadığını ve korumacılığın da iş dünyasının gerçek şampiyonlarını himaye etmediğini söyleyen Wang, Çin'in hızla büyüyen yeni enerji sektörlerinin tam olarak dünya ekonomisinin yeşil geçiş için ihtiyaç duyduğu şey olduğunu ve hem Çin, hem ABD hem de tüm dünyanın çıkarlarına hizmet ettiğini vurguladı.

Wang, ABD'ye ikiyüzlülüğü ve çifte standart uygulamayı bırakma ve korumacılığa başvurma hatasını tekrarlamama çağrısında bulundu.