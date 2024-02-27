Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD\'nin politikası Çin\'in inovasyonunu durduramaz

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BEİJİNG, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin "küçük bahçe, yüksek çit" politikasının Çin'in inovasyon odaklı kalkınmasını durdurmayacağı gibi, ABD'li şirketlere veya yarı iletken endüstrisinin tamamına herhangi bir fayda sağlamayacağını belirtti.

Mao, Salı günkü olağan basın toplantısında konuyla ilgili soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu son raporda Huawei'yi ilk kez yapay zeka, çip ve çeşitli alanlardaki mevcut rakipleri arasına dahil ettiği ve ABD hükümetinin ihracat kontrollerinde daha fazla değişiklik yapılması halinde şirketin rekabetçi konumunun daha da zarar görebileceğini kaydettiği belirtildi.

Yarı iletken endüstrisinin büyümesi için açık işbirliğinin temel itici güç olduğunu ve Çin'in dünyanın en büyük yarı iletken pazarlarından biri olduğunu ifade eden Mao, pazarı bölmenin, küresel sanayi ve tedarik zincirlerini istikrarsızlaştırmanın, verimliliği ve inovasyonu engellemenin kimsenin çıkarına olmayacağını ifade etti.

Mao, "ABD'nin piyasa ekonomisi ve adil rekabet ilkelerini takip etmesi ve sağlıklı rekabet yoluyla bilim ve teknolojinin ilerletilmesinde dünya genelindeki şirketleri desteklemesi gerekiyor" dedi.