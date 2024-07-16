Çin Dışişleri Bakanlığı: Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü hafife almayın

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BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian hiçbir ülke, kuruluş ya da şahsın, Çin hükümeti ve halkının egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunma konusundaki güçlü azim, irade ve kabiliyetini hafife almaması gerektiğini söyledi.

Lin Pazartesi günkü olağan basın toplantısında, Çin'in ABD'li 6 savunma şirketine ve 5 kıdemli yöneticiye yönelik 12 Temmuz'da açıkladığı karşı önlemlere ilişkin soruya cevaben söz konusu açıklamayı yaptı.

Lin, ABD'nin Çin'in Taiwan bölgesine silah satmasının tek Çin ilkesini ve Çin'le ABD arasında imzalanan 17 Ağustos Bildirisi başta olmak üzere üç ortak bildiriyi ağır şekilde ihlal edip, Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü ciddi şekilde çiğnediğini ifade etti.

Lin, ABD'nin kısa süre önce Taiwan'a gerçekleştirdiği silah satışlarının önde gelen yüklenicilerine ve onların kıdemli yöneticilerine, ayrıca yıllar içinde ABD'nin Taiwan'a silah satışına iştirak eden ve sözde Taiwan-ABD savunma sektörü forumuna katılan savunma şirketlerine karşı yasalara uygun şekilde karşı önlem aldıklarını vurguladı.

Lin, Taiwan meselesinin Çin'in temel çıkarlarının merkezinde yer aldığını ve Çin-ABD ilişkilerinde aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgi olduğunu kaydetti.

Sözcü, "Hiçbir ülke, kuruluş ya da şahıs, Çin hükümeti ve halkının ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunma konusundaki güçlü azim, irade ve kabiliyetini hafife almasın ve Taiwan meselesinde hiçbir bedel ödemeksizin kırmızı çizgiyi aşabileceği yanılgısına kapılmasın" dedi.