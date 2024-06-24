Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Taiwan Meselesinde Kırmızı Çizgiyi Aşmak Bedel Getirir - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Taiwan Meselesinde Kırmızı Çizgiyi Aşmak Bedel Getirir

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Taiwan meselesinde bedel ödemeksizin kırmızı çizgiyi aşmanın mümkün olmadığını belirtti. ABD'nin Taiwan'a silah satışının Çin'in iç işlerine karıştığını ve egemenlik ile toprak bütünlüğünü zedelediğini söyleyen Mao, Çin'in bu konuda kararlı olduğunu ve ilgili şirket ve yöneticilere karşı yasal önlemler aldığını vurguladı. Taiwan meselesinin Çin'in temel çıkarlarının merkezinde yer aldığını ve aşılmaması gereken bir kırmızı çizgi olduğunu ifade etti.

24.06.2024 19:00
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BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, hiçbir ülke, kuruluş ya da şahsın Taiwan meselesinde bedelini ödemeksizin kırmızı çizgiyi aşabileceğini düşünmemesi gerektiğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, ABD'li silah tüccarı Lockheed Martin şirketi ve yöneticilerine karşı önlemler alma kararını açıklamıştı.

Mao, Pazartesi günkü olağan basın toplantısında konuya ilişkin soru üzerine, ABD'nin Taiwan'a silah satarak tek Çin ilkesini ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriyi ciddi şekilde ihlal ettiğini, Çin'in iç işlerine karıştığını ve Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü zedelediğini söyledi. Sözcü, Çin'in silah satışına karışan ilgili şirkete ve yöneticilerine karşı yasalara uygun olarak önlemler aldığını belirtti.

Sözcü, Taiwan meselesinin Çin'in temel çıkarlarının tam merkezinde yer aldığını ve aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgi olduğunu vurguladı.

Mao, "Hiçbir ülke, kuruluş veya şahıs Çin hükümeti ve halkının ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunma konusundaki güçlü kararlılığını, sağlam iradesini ve güçlü yeteneğini hafife almamalı, ayrıca Taiwan meselesinde bedel ödemeksizin kırmızı çizgiyi geçme hayali kurmamalı" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Taiwan Meselesinde Kırmızı Çizgiyi Aşmak Bedel Getirir - Son Dakika

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