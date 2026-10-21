Çin Dışişleri, Raul Castro'ya yönelik 19 Ekim'deki ABD yakalama kararına karşı çıktı

Çin, Küba lideri Raul Castro hakkında ABD'de yakalama kararı çıkarılmasına karşı olduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili soruya yanıt verdi.

Küba'yı baskı altına almak için yasal tedbirlerin suistimal edilmesine karşı olduklarını ifade eden Sözcü Mao, Küba Devlet Başkanı ve Dışişleri Bakanı'nın söz konusu hamleyi kınadıkları yönündeki açıklamaları not ettiklerini belirtti.

Mao, Çin'in Küba'nın ulusal egemenliğini korumasını desteklediğini ve dış müdahaleye karşı çıktığını vurgulayarak, ABD'ye ülkeye yönelik ablukasına ve diğer zorlama ve baskılara derhal son verme, Küba halkının yaşama ve kalkınma hakkına müdahale etmeme çağrısında bulundu.

ABD'nin Florida Eyalet Başsavcılığı ve Florida Emniyet Müdürlüğü, 24 Şubat 1996'da uluslararası sularda silahsız iki "Brothers to the Rescue" sivil uçağın düşürülmesiyle bağlantılı olarak eski Küba Devlet Başkanı Raul Modesto Castro Ruz hakkında 19 Ekim'de tutuklama kararı çıkarmıştı.