Çin Dışişleri Sözcüsü, Japonya'nın 70-80 trilyon yenlik savunma planını eleştirdi

BEİJİNG, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Japonya'nın pervasızca yeniden militarizasyona yönelmesinin ve "yalnızca savunmaya yönelik" politikasını defalarca ihlal etmesinin bölgesel barış ve istikrarı ciddi şekilde tehdit ettiğini ve 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan uluslararası düzene meydan okuduğunu söyledi.

Guo perşembe günkü basın toplantısında, Japon hükümetinin güncellenen üç güvenlik belgesini aralık ayında onaylamaya hazırlandığı yönündeki haberler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Japonya'nın güncellenen belgelerde Çin'i "en büyük stratejik meydan okuma" olarak konumlandırmaya devam edeceği ve savunma harcamalarını önümüzdeki beş yılda neredeyse iki kat artırarak 70-80 trilyon yene çıkaracağı belirtiliyor.

Japonya'nın üç güvenlik belgesini revize etme, askeri harcamalarını artırma ve saldırı kapasitesi geliştirme yönünde attığı hızlı adımların, ülkenin yeniden militarize olma hedefini açıkça ortaya koyduğunu kaydeden Guo, sözde "en büyük stratejik meydan okuma" söyleminin, Japonya'nın savunma adı altında askeri genişleme yürütmek için kullandığı bir bahaneden başka bir şey olmadığını söyledi.

Guo, "Japonya'da da barış yanlısı ülke söyleminden sapılmasına ve bunun ekonomi ile halkın geçimi üzerindeki ağır etkilerine ilişkin endişelerin giderek arttığını gözlemliyoruz" dedi.

Sözcü, "Japon militaristler geçmişte korkunç suçlar işlemiş, Asya-Pasifik bölgesindeki ve diğer yerlerdeki halklara büyük acılar çektirmiştir. Bu olaylardan çıkarılan dersler hala hafızalarda tazeliğini koruyor ve asla unutulmamalıdır" diye konuştu.

Guo, uluslararası toplumun teyakkuzda olmayı sürdürmesi ve Japonya'daki bu tehlikeli eğilime birlikte karşı koyması gerektiğini söyledi.