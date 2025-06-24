Çin, Doğal Afetlere 300 Milyon Yuan Destek

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin, yerel yetkililerin doğal afetlere müdahale ve acil kurtarma çalışmalarına destek olarak merkezi hükümet fonundan 300 milyon yuan (yaklaşık 41,8 milyon ABD doları) kaynak ayırdı.

Maliye Bakanlığı'nda pazartesi günü yapılan açıklamaya göre Maliye Bakanlığı ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'nca tahsis edilen fonlar, aralarında Hunan, Guangdong, Chongqing, Guizhou ve Hubei'nin de bulunduğu eyalet düzeyindeki 7 bölgeye verildi.

Açıklamada fon desteğinin, ülkenin güneyindeki bazı bölgelerde yaşanan şiddetli yağışın sel ve jeolojik felaketlere yol açması nedeniyle ayrıldığı belirtildi.

Fonların acil müdahale ve kurtarma çalışmaları, afetten etkilenen insanların tahliyesi ve yeniden yerleştirilmesi, tehlikeli cisimlerin kaldırılması, risk azaltma ve ikincil felaketleri önlemeye yönelik risk denetimleri yürütülmesi için kullanılacağı kaydedildi.