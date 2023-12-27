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Çin, 'doğu veri, batı bilişim' projesinin ilerlemesi için uygulama planı yayımladı - Son Dakika
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Çin, 'doğu veri, batı bilişim' projesinin ilerlemesi için uygulama planı yayımladı

Çin'in 'doğu veri, batı bilişim' projesinin ileriye götürülmesi ve ulusal bilgi işlem gücü ağının inşasının hızlandırılması için bir uygulama planı yayımlandı. Plan, yüksek kaliteli bilgi işlem gücünün geliştirilmesiyle yüksek standartlı ekonomik kalkınmaya güç vermeyi ve ülkenin siber uzay gücünün ve dijital Çin'in inşasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Çin, \'doğu veri, batı bilişim\' projesinin ilerlemesi için uygulama planı yayımladı
27.12.2023 - 14:29,
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BEİJİNG, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin, "doğu veri, batı bilişim" projesinin ileriye götürülmesi ve ulusal bilgi işlem gücü ağının inşasının hızlandırılması için bir uygulama planı yayımladı.

Ulusal Veri Bürosu ve Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun da aralarında bulunduğu beş kurum tarafından ortaklaşa yayımlanan plan, yüksek kaliteli bilgi işlem gücünün geliştirilmesiyle yüksek standartlı ekonomik kalkınmaya güç vermeyi ve ülkenin siber uzay gücünün ve dijital Çin'in inşasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Plana göre, Çin'in 2025 sonuna kadar öncül bir kapsamlı bilgi işlem gücü altyapı sistemi oluşturması gerekiyor. Planda, ulusal bilişim merkezlerindeki yeni bilgi işlem gücünün ulusal yeni bilişim gücünün yüzde 60'ını aşması, bilgi işlem gücü kullanımının kolay ve ucuz olması, ayrıca kilit önemdeki ve temel teknolojilerin esas itibarıyla güvenli ve güvenilir olması gerektiği belirtiliyor.

Plana göre Çin'in doğu, iç ve batı bölgeleri arasında bilgi işlem gücünün koordine edilmesi, bilgi işlem gücü, veri ve algoritmaların entegre uygulamasının teşvik edilmesi ve bilgi işlem gücünün gelişim ve güvenliğinin koordine edilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.

Kaynak: Xinhua
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