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Çin, doğum öncesi tarama ve teşhis için standartlar yayımladı - Son Dakika
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Çin, doğum öncesi tarama ve teşhis için standartlar yayımladı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, doğum öncesi tarama ve teşhis için standartlar yayımlayarak hizmetlerin kalitesini artırmayı ve yönetimini geliştirmeyi hedefliyor. Ayrıca doğumsal anomalilerin önlenmesi, tedavi edilmesi ve doğum öncesi ve sonrası bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Çin, doğum öncesi tarama ve teşhis için standartlar yayımladı
24.12.2023 - 16:16,
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BEİJİNG, 24 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, doğum öncesi tarama ve teşhis için bir dizi standart yayımladı. Standartlar, bu tür hizmetlerin kalitesini artırmayı ve yönetimini geliştirmeyi amaçlıyor.

Standartlar aynı zamanda doğumsal anomalileri önlemeyi, tedavi etmeyi ve Çin'deki doğum öncesi ve sonrası bakım hizmetlerini iyileştirmeyi hedefliyor.

Komisyon, doğum öncesi tarama ve teşhisi gerçekleştiren tıbbi kurumları kalite yönetiminin ilk ana sorumlusu olarak tanımlıyor.

Komisyona göre, sağlık kurumları ilgili yasa ve yönetmeliklere, teknik standartlara ve gerekliliklere uymalı, bu tür hizmetlerin sunulduğu tüm süreç boyunca kalite yönetim standartlarını tam olarak uygulamalı ve kaliteyi sürekli iyileştirmek için zayıf halkaları desteklemeli.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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