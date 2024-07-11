Çin Donanması, Hastane Gemisi ile Ada ve Resiflere Sağlık Hizmeti Sunuyor

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GUANGZHOU, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin donanmasına ait hastane gemisi "Silk Road Ark", Xisha ve Nansha adalarının yanı sıra güney Çin kıyılarındaki ada ve resiflere seyyar sağlık hizmeti sunmak üzere Çarşamba günü yola çıktı.

Bağımsız olarak geliştirilen gemi böylece, hizmete girmesinden bu yana ilk tıbbi görevini gerçekleştiriyor.

Ortopedi, genel cerrahi, dermatoloji ve gastroenteroloji gibi 14 kliniği bulunan gemi, aynı anda 8 ameliyatın gerçekleştirilebileceği ve 300'den fazla hastanın tedavi görebileceği kapasiteye sahip.

Gemi, görev süresince askeri personele ve ada sakinlerine ücretsiz teşhis ve tedavi hizmeti sunacak, yerel tıbbi tesisleri inceleyip onaracak, ayrıca yaygın ve sık görülen hastalıklar konusunda bölge sakinlerini eğitecek.

Geminin sağlık personeli ise Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı Birinci Deniz Hastanesi, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Genel Hastanesi, Güney Harekat Alanı Komutanlığı Genel Hastanesi ve Donanma Tıp Üniversitesi personelinden oluşuyor.