BEİJİNG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait Qijiguang ve Kunlunshan gemilerinden oluşan bir filo, temmuz ayı başında Vietnam'ın Ho Chi Minh kentini ziyaret edecek.
Çin Savunma Bakanlığı cumartesi günü yaptığı açıklamada, söz konusu ziyaretin Vietnam donanmasının daveti üzerine gerçekleşeceğini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Çin Donanması Vietnam'a Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?