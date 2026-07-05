Çin Donanması Vietnam\'a Ziyaret Gerçekleştiriyor

BEİJİNG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait Qijiguang ve Kunlunshan gemilerinden oluşan bir filo, temmuz ayı başında Vietnam'ın Ho Chi Minh kentini ziyaret edecek.

Çin Savunma Bakanlığı cumartesi günü yaptığı açıklamada, söz konusu ziyaretin Vietnam donanmasının daveti üzerine gerçekleşeceğini belirtti.