09:55 • •
09:51 • •
JİUQUAN, 25 Aralık (Xinhua) -- Çin, Pazartesi günü dört adet meteoroloji uydusunu ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarıyla uzaya gönderdi.
Tianmu-1 meteorolojik takım uydusuna ait uydular, Beijing saatiyle sabah 9.00'da Kuaizhou-1A taşıyıcı roketiyle fırlatıldı ve planlanan yörüngeye girdi.
Uydular esas olarak ticari meteorolojik veri hizmetleri sağlamak için kullanılacak.
Fırlatma, Kuaizhou-1A roketlerinin 23. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.
Son Dakika › Güncel › Çin, dört meteoroloji uydusunu başarıyla uzaya gönderdi - Son Dakika