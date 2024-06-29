Çin, Dünya Çapında Patent Başvurularının Yarısını Oluşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, Dünya Çapında Patent Başvurularının Yarısını Oluşturuyor

Alman Araştırmaya Dayalı İlaç Şirketleri Birliği'nin (vfa) yayımladığı rapora göre, 2022 yılında dünya genelinde yapılan 3,4 milyon patent başvurusunun yaklaşık yarısı Çin tarafından yapıldı. Çin'in bilimsel gelişimi ve inovasyon faaliyetleri, son 40 yılda gerçekleşen patent başvurularında büyük bir artışa neden oldu. Çin, bilgisayar, sensör, elektrikli makine ve dijital teknoloji alanlarında yapılan patent başvurularında öne çıkarken, ilaç ve biyoteknoloji sektörlerinde de artan bir ivme sergiliyor. Avrupa Birliği ise yüksek teknolojili kilit sektörlere stratejik yatırım yapma çağrısında bulunuyor.

29.06.2024 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BERLİN, 29 Haziran (Xinhua) -- 2022 yılında dünya çapında yapılan tüm patent başvurularının neredeyse yarısını oluşturan Çin, dünyanın önde gelen patent gücü haline geldi.

Alman Araştırmaya Dayalı İlaç Şirketleri Birliği'nin (vfa) Cuma günü yayımlanan yeni raporuna göre 2022 yılında dünya genelinde toplam 3,4 milyon patent başvurusu onaylandı. 1980'de dünya çapındaki 635.000 patent başvurusunun sadece 44'ü Çin'den gelmişti. Bu durumda, oldukça dikkat çekici bir artışla 2022'deki 3,4 milyon başvurunun yaklaşık yarısının Çin tarafından yapılması etkileyici bir başarı anlamına geliyor.

Raporda, son 40 yılda gerçekleşen toplam patent başvurusu sayısındaki beş kattan fazla artışın "büyük ölçüde Çin'den kaynaklandığı" kaydedildi.

"Çin bir iş ve inovasyonu merkezi olarak hızla yükseliyor" diyen vfa Baş Ekonomisti Claus Michelsen, ülkenin bilimsel gelişimiyle beraber "yakın ekonomik tarihte eşi görülmemiş" bir patentleme faaliyeti ortaya koyduğunu belirtti.

Rapora göre, milenyumun başından bu yana bir bilim ve inovasyon sistemi inşa eden Çin'de kolej ve üniversite öğrencilerinin sayısı büyük oranda arttı. 2000 yılında 7 milyon olan yüksekokul veya üniversite öğrencisi sayısı 35 milyonun üzerine çıktı.

2018-2022 yılları arasında Çin'den yapılan patent başvurularının çoğu bilgisayar, sensör, elektrikli makine ve dijital teknoloji alanlarında yapıldı. Ülkenin ilaç ve biyoteknoloji sektörlerindeki patent başvuruları da giderek artan bir ivme sergiledi.

Raporda, 2022 yılında aralarında ABD, Japonya ve AB üyelerinin de bulunduğu 27 diğer ülkeden 1,5 milyon patent başvurusu yapıldığı ve bunun toplam patent sayısının yaklaşık yüzde 44'üne denk geldiği belirtildi.

Birlik, otomotiv ve tıbbi teknoloji sektörlerine halen hakim olan Avrupa kıtasına özellikle yüksek teknolojili kilit sektörlere stratejik yatırım yapma çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

Avrupa Birliği, Bilgisayar, Dünya, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Dünya Çapında Patent Başvurularının Yarısını Oluşturuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 05:24:48. #1.13#
SON DAKİKA: Çin, Dünya Çapında Patent Başvurularının Yarısını Oluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement