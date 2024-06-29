Çin, Dünya Çapında Patent Başvurularının Yarısını Oluşturuyor

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BERLİN, 29 Haziran (Xinhua) -- 2022 yılında dünya çapında yapılan tüm patent başvurularının neredeyse yarısını oluşturan Çin, dünyanın önde gelen patent gücü haline geldi.

Alman Araştırmaya Dayalı İlaç Şirketleri Birliği'nin (vfa) Cuma günü yayımlanan yeni raporuna göre 2022 yılında dünya genelinde toplam 3,4 milyon patent başvurusu onaylandı. 1980'de dünya çapındaki 635.000 patent başvurusunun sadece 44'ü Çin'den gelmişti. Bu durumda, oldukça dikkat çekici bir artışla 2022'deki 3,4 milyon başvurunun yaklaşık yarısının Çin tarafından yapılması etkileyici bir başarı anlamına geliyor.

Raporda, son 40 yılda gerçekleşen toplam patent başvurusu sayısındaki beş kattan fazla artışın "büyük ölçüde Çin'den kaynaklandığı" kaydedildi.

"Çin bir iş ve inovasyonu merkezi olarak hızla yükseliyor" diyen vfa Baş Ekonomisti Claus Michelsen, ülkenin bilimsel gelişimiyle beraber "yakın ekonomik tarihte eşi görülmemiş" bir patentleme faaliyeti ortaya koyduğunu belirtti.

Rapora göre, milenyumun başından bu yana bir bilim ve inovasyon sistemi inşa eden Çin'de kolej ve üniversite öğrencilerinin sayısı büyük oranda arttı. 2000 yılında 7 milyon olan yüksekokul veya üniversite öğrencisi sayısı 35 milyonun üzerine çıktı.

2018-2022 yılları arasında Çin'den yapılan patent başvurularının çoğu bilgisayar, sensör, elektrikli makine ve dijital teknoloji alanlarında yapıldı. Ülkenin ilaç ve biyoteknoloji sektörlerindeki patent başvuruları da giderek artan bir ivme sergiledi.

Raporda, 2022 yılında aralarında ABD, Japonya ve AB üyelerinin de bulunduğu 27 diğer ülkeden 1,5 milyon patent başvurusu yapıldığı ve bunun toplam patent sayısının yaklaşık yüzde 44'üne denk geldiği belirtildi.

Birlik, otomotiv ve tıbbi teknoloji sektörlerine halen hakim olan Avrupa kıtasına özellikle yüksek teknolojili kilit sektörlere stratejik yatırım yapma çağrısında bulundu.