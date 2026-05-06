Çin, Dünyanın En Büyük Maden Rezervlerine Sahip - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin, Dünyanın En Büyük Maden Rezervlerine Sahip

Çin, Dünyanın En Büyük Maden Rezervlerine Sahip
06.05.2026 00:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, 14 maden türünde en büyük rezervlere sahip ve 2025'te maden üretiminde ilk sırada olacak.

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin, nadir toprak elementleri, tungsten, kalay, molibden, antimon, galyum, germanyum, indiyum, florit ve grafit dahil olmak üzere 14 maden türünde dünyanın en büyük rezervlerine sahip bulunuyor.

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın çarşamba günü açıkladığı verilere göre Çin, 2025 yılında kömür, vanadyum, titanyum, çinko, nadir toprak elementleri, tungsten, kalay, molibden, antimon, galyum, indiyum, altın ve tellür dahil 17 madenin üretiminde de dünya genelinde ilk sırada yer aldı.

Çin'in madencilik sektörünün üretimi 2025 yılında yaklaşık 32,7 trilyon yuan (yaklaşık 4,77 trilyon ABD doları) seviyesine ulaşarak ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 23'ünden fazlasını oluşturdu. Bu rakamlar, maden üretiminin yanı sıra maden eritme ve işleme alanında ülkenin dünyadaki öncü konumunu bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Bakanlık yetkilileri, Çin'in aynı zamanda küresel eritme ve işleme endüstrileri için başlıca tedarikçilerden biri olduğunu belirtti. Çin'in sahip olduğu maden ve doğal kaynakların, ülkenin sanayi zincirlerinin istikrarını güvence altına alırken yeni gelişen sektörlerin büyümesini desteklediği ve küresel geçim kaynaklarına da katkı sağladığı ifade edildi.

Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Dünyanın En Büyük Maden Rezervlerine Sahip - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 02:05:20. #7.13#
SON DAKİKA: Çin, Dünyanın En Büyük Maden Rezervlerine Sahip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.