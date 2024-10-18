Çin, Dünyanın En Büyük Nötrino Gözlemevini İnşa Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, Dünyanın En Büyük Nötrino Gözlemevini İnşa Ediyor

Çin, 'Ciangmın Yer Altı Nötrino Gözlemevi' ile nötrino parçacıklarını tespit etmeyi hedefliyor.

18.10.2024 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, "hayalet parçacık" olarak adlandırılan atom altı "nötrinoları" tespit etmek ve işlevlerini aydınlatmak üzere dünyanın en büyük temel parçacık dedektörünün yapımını sürdürüyor.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Ciangmın Yer Altı Nötrino Gözlemevi" (JUNO) adı verilen dev transparan küre, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde granit kaplı tepenin 700 metre derinine inşa ediliyor.

35,4 metre çapında ve 12 katlı apartman yüksekliğindeki akrilik küre biçimli gözlemevi, yapımı tamamlandığında dünyanın en büyük temel parçacık detektörü olacak.

Çin Bilimler Akademisi (CAS) ile Guangdong eyalet yönetiminin 2015'te yapımına başladığı JUNO'nun son aşamaya geldiği ve dedektörün tümünün kurulumunun kasım ayında tamamlanacağı belirtiliyor.

Gözlemevinin bilim operasyonlarını yürütecek CAS'a bağlı Yüksek Enerji Fiziği Enstitüsü (IHEP), tesisi Ağustos 2025'te tamamen operasyonel hale getirmeyi hedefliyor.

"Hayalet parçacık" olarak anılan atom altı "nötrino" parçacıklarını tespit etmeye ve işlevlerini aydınlatmaya yönelik bugüne dek girişilen en güçlü deneysel proje olan JUNO, yakınındaki Yangciang ve Tayşan nükleer enerji santrallerinden yansıyan nötrino parçacıklarının hareketlerini tespit ederek birbirlerine dönüştükleri "nötrino salınımı" adı verilen fenomenin anlaşılmasına kaktı sağlamayı hedefliyor.

Fizikteki Standart Model'de kütlesinin bulunmadığı varsayılan nötrinolar arasında kütle alışverişleri olabileceğini ortaya koyan bu fenomenin incelenmesinin yeni bir deneysel fiziğin kapılarını aralayarak nötrinolara dair çok sayıda gizemi aydınlatabileceği öngörülüyor.

Kaynak: AA

Guangdong, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Dünyanın En Büyük Nötrino Gözlemevini İnşa Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:00 Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü
07:33 Abdi İbrahim’in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe’nin başkan yardımcısı oldu Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı oldu
01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
12:32 Kongreye damga vuran sözler Kuyumculardan haraç isteyenlere böyle meydan okudu Kongreye damga vuran sözler! Kuyumculardan haraç isteyenlere böyle meydan okudu
12:29 Halil Umut Meler’in milli maçta verdiği karar ülkeyi karıştırdı Halil Umut Meler'in milli maçta verdiği karar ülkeyi karıştırdı
12:12 Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam’a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam'a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek
11:55 Nuri Şahin, Süper Lig’in yıldızına kafayı taktı Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı
11:50 2025’te harç gelirleri toplamı belli oldu 2025'te harç gelirleri toplamı belli oldu
11:33 Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu
11:32 Eski bakanın hastanesi de listede İşte ’Yenidoğan Çetesi’nin çalıştığı 19 hastane Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Sahile vuran köpek balığı çekiciyle kaldırıldı Sahile vuran köpek balığı çekiciyle kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 09:17:13. #1.13#
SON DAKİKA: Çin, Dünyanın En Büyük Nötrino Gözlemevini İnşa Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.