Çin Dünyanın En Güvenli Ülkeleri Arasında

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Qi Yanjun, Çin'in dünyadaki en güvenli ülkelerinden biri olarak kabul edildiğini söyledi.

Qi çarşamba günkü basın toplantısında 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) kamu güvenliği alanında elde edilen başarılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bakan yardımcısı, kamu güvenliği birimlerinin toplum güvenliğini kararlı şekilde koruyarak ülkenin yüksek kaliteli kalkınmasına katkılar sağladığını vurguladı. Qi söz konusu çabalar sonucunda Çin'in dünyada en düşük cinayet oranlarından birine ve en düşük suç oranına sahip ve en az ateşli silah/patlayıcı olayının yaşandığı ülkeler arasında yer almaya devam ettiğini belirtti.