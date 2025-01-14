Çin'e Giriş Çıkışta Büyük Artış

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BEİJİNG, 14 Ocak (Xinhua) -- 2024 yılında Çin'e giriş ve çıkış yapan kişi sayısı 610 milyona ulaştı.

Ulusal Göç İdaresi'nin salı günü açıkladığı istatistiklere göre rakam, bir önceki yıla kıyasla yüzde 43,9 artışa işaret ediyor. Rakam, ülkenin vize serbestisi uygulamalarının genişletilmesi ile dışa açılım politikası çerçevesinde yapılan diğer uygulamaların dünya genelindeki turistlere fayda sağladığını ve kabul gördüğünü gösteriyor.