Çin, Einstein Probe adlı yeni bir astronomi uydusunu uzaya gönderdi

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XİCHANG, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin, Salı günü Einstein Probe adlı yeni bir astronomi uydusunu ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi.
Istakoz gözünden esinlenilerek geliştirilen yeni bir X-ışını algılama teknolojisini kullanarak, evrendeki havai fişek benzeri titreşimlere sahip gizemli geçiş olgularını gözlemleyecek uydu, kozmosun az bilinen ve kuvvetli yönlerinin gizemini çözmeyi amaçlıyor. Roket, Beijing saatiyle 15.03'te fırlatıldı.
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