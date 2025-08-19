Çin Ekonomi Toplantısı: Hedefler ve Stratejiler

BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin Devlet Konseyi'nin 9. Genel Kurul Toplantısı'na başkanlık yaptı, 18 Ağustos 2025.

Li, Çin'in ekonomik toparlanma ve olumlu gelişme eğiliminin ivmesini sağlamlaştırma ve genişletme çalışmaları ile ülkenin yıllık ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerine ulaşmak için gösterilen çabaların önemine dikkati çekti.

Başbakan ekonomik duruma kapsamlı ve diyalektik bir bakış açısıyla yaklaşmanın, çeşitli belirsizliklere aktif şekilde yanıt vermenin, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesinin karar ve düzenlemelerinin etkili biçimde uygulanmasını sağlamanın ve somut eylemlerle en iyi sonuçları elde etmenin gerekliliğini vurguladı.

Li ayrıca, makroekonomik politika uygulamalarının etkinliğini artırmak, iç ekonomiyi güçlendirecek temel önceliklere odaklanmak ve küresel belirsizliklere karşı önlem almak için istikrar ve uzun vadeli büyümeden yararlanmak gerektiğini de ifade etti. (Fotoğraf: Rao Aimin/Xinhua)