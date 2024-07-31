Çin Ekonomi Üretimi Artmaya Devam Ediyor

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BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in ekonomi üretimi, sıcak hava dalgaları ve seller gibi mevsimsel faktörlerin büyümeyi belli oranda aşağı çekmesine karşın genel iş görünümünde iyimserliğin sürdüğü Temmuz'da artmaya devam etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Çarşamba günü açıkladığı satın alma yöneticileri endeksine (PMI) göre birleşik PMI üretim endeksi, Haziran'daki 50,5'ten hafif gerileyerek Temmuz'da 50,2 oldu. İmalat PMI değeri hafif bir gerilemeyle 49,4'e düşerken hizmet ve inşaat sektörlerinin birleşik PMI değeri 50,2'ye geriledi.

50'nin üzerindeki PMI değerleri genişlemeyi gösterirken, bunun altındaki değerler ise daralma anlamına geliyor.

Kıdemli NBS istatistikçisi Zhao Qinghe, verilere ilişkin değerlendirmesinde iş faaliyetlerindeki artışta bir yavaşlama görüldüğünü belirtti.

İmalat sektörünün, geleneksel ölü sezon, yetersiz piyasa talebi ve aşırı hava şartları gibi istenmeyen faktörler nedeniyle hafif şekilde daha düşük bir iş ortamı sergilediğini belirten Zhao, yüksek sıcaklık ve sellerin de inşaat sektöründe olumsuz hava yarattığını sözlerine ekledi.

Veriler, birçok işletmenin olumsuzluklara rağmen piyasa trendi konusunda olumlu bakış açısını koruduğunu ortaya koydu.

İş beklentileri alt endeksi, imalatçılar arasında 53,1 hizmet sağlayıcıları arasında 56,6 ve inşaat şirketleri arasında 52,9 olarak ölçüldü. Özellikle ilaç, demiryolu, gemi ve havacılık ve uzay ekipmanları ve elektrikli makine sektörlerinde 57 ve üzerinde ölçülen beklenti endeksleri güçlü bir iyimserliği ortaya koydu.