Çin Ekonomik Kalkınma Bölgeleri Büyümeyi Destekliyor - Son Dakika
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Çin Ekonomik Kalkınma Bölgeleri Büyümeyi Destekliyor

14.07.2025 13:12
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Çin'in ekonomik kalkınma bölgeleri, endüstriyel ilerlemeyi teşvik ederek büyüme sağlıyor.

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Yabancı Yatırım İdaresi Departmanı yetkilisi Ji Xiaofeng, Çin genelindeki ekonomik kalkınma bölgelerinin bölgesel büyüme için itici güç olarak hizmet ederken, hem müreffeh hem de daha az gelişmiş bölgelerde endüstriyel ilerlemeyi teşvik ettiğini söyledi.

Ji, Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde tüm medyayı kapsayan Çin Ekonomik Yuvarlak Masa Toplantısı'nda yaptığı konuşmada ekonomik kalkınma bölgelerinin bulundukları kentlerde öncü rol oynadığını belirtti. Ji, ana sektörlerde uzmanlaşmış olan bölgelerin, gelişmiş bölgelerin ekonomisine katkı sağladığını, daha az gelişmiş bölgelerde ise kalkınmayı hızlandırdığını ifade etti.

Ji, ekonomik kalkınma bölgelerinin sadece küresel anlamda dışa açılma için platformlar olarak değil, aynı zamanda bölgeler arası düzenli sanayi transferleri için merkezler olarak da işlev gördüğünü belirtti. Ji, bakanlığın rekabetçi ve lider endüstrilerin kümelenmiş gelişimini güçlendirirken, ekonomik kalkınma bölgelerinin ev sahibi bölgeler üzerindeki yayılma etkilerinden tam olarak yararlandığını söyledi.

Beijing Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi'ni örnek gösteren Ji, bu bölgenin, üretim ve tedarik zincirlerini proaktif şekilde komşu bölgelere genişlettiğini ve yerel işletmelerin, bu bölgelerin önde gelen işletmelerinden faydalanıp büyümesini sağladığını belirtti.

Ji, bakanlığın ayrıca doğu ve batı kalkınma bölgeleri arasındaki etkileşimle bölgesel endüstri liderleri arasındaki ilişkileri artırmaya öncelik verdiğini söyledi.

Çin, ulusal düzeydeki ilk ekonomik kalkınma bölgesini 1984 yılında ülkenin kuzeydoğusundaki Dalian kentinde kurdu. Sayıları 2024 yılına kadar 232'ye çıkan bölgeler, bölgesel olarak 16,9 trilyon yuan (yaklaşık 2,36 trilyon ABD doları) düzeyinde gayrisafi yurtiçi hasıla yarattı.

Kaynak: Xinhua

Ticaret Bakanlığı, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Ekonomik Kalkınma Bölgeleri Büyümeyi Destekliyor - Son Dakika

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