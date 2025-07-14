Çin Ekonomik Kalkınma Bölgeleri İnovasyonu Artıracak

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin genelindeki ekonomik kalkınma bölgeleri, bulundukları bölgelerdeki kaliteli yeni üretici güçleri artırmak için tasarlanan bir dizi politika önleminin açıklanması sayesinde endüstriyel ve teknolojik inovasyonun geliştirilmesinde daha büyük rol oynamaya hazırlanıyor.

Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde tüm medyayı kapsayan Çin Ekonomik Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılan konuk konuşmacılara göre kuruluşlarının üzerinden 40 yıldan fazla süre geçen ekonomik kalkınma bölgeleri, Çin'in dışa açılım politikasını ilerletme ve inovasyonu geliştirme konusunda kayda değer adımlar attı.

Ticaret Bakanlığı yetkilisi Ji Xiaofeng, ekonomik kalkınma bölgelerinin yeni nesil bilgi teknolojisi, yeni malzemeler, üst düzey imalat, deniz ekonomisi ve denizcilik ekipmanları gibi gelişmekte olan stratejik sektörlerden oluşan kümeler içerdiğini söyledi.

Çin'de ulusal düzeydeki ilk ekonomik kalkınma bölgesinin 1984 yılında ülkenin kuzeydoğusundaki Dalian kentinde kurulduğunu söyleyen Ji, 2024 yılı itibariyle söz konusu bölgelerin sayısının ülke genelinde 232'ye ulaştığını belirtti.

Söz konusu bölgelerde 85.000'den fazla ulusal düzeyde yüksek teknoloji firması bulunduğunu kaydeden Ji, bu sayının ülkedeki toplam yüksek teknoloji işletmelerinin yüzde 18'inden fazlasını teşkil ettiğini ifade etti.

Yalnızca 2024 yılında ülkedeki yabancı yatırım ve dış ticaret hacminin yaklaşık dörtte birini oluşturan bölgeler, toplu olarak bölge düzeyinde 16,9 trilyon yuan (yaklaşık 2,36 trilyon ABD doları) gayrisafi yurtiçi hasıla yarattı.

Ji, Çin'in ekonomik büyüme ve teknoloji inovasyonunu artırmadaki rollerinden yararlanmak için bölgelerdeki iş ortamını optimize etmek için durmaksızın çaba sarf ettiğini söyledi.

Ticaret Bakanlığı mayıs ayı sonunda bölgelerde inovasyonu ve yüksek kaliteli gelişimi daha da artırmak için çalışma planı açıkladı.

Plan, bölgelere yönelik politika desteğinin ana hatlarını çiziyor. Buna göre ülke genelinde büyük endüstriyel ve teknolojik inovasyon platformları, bölgelerdeki önde gelen işletmelerin ise üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla inovasyon konsorsiyumları oluşturması teşvik edilecek.

Plan, imalat sektörünün temelini sağlamlaştırmak için bu bölgelerin imalatta teknoloji dönüşümü ve iyileştirme gibi ulusal kilit projelere katılmasını desteklerken, geleneksel endüstrileri dijital zeka ve yeşil teknolojiler yoluyla yükseltmelerini ve geleceğin endüstrileri için geliştirme merkezleri ve pilot bölgeler kurmalarını teşvik ediyor.

Ji, ekonomik kalkınma bölgelerinin elde ettiği kurumsal avantajları temel alan planın, bölgelerdeki şirketlerin gelişimine yeni canlılık katması beklenen bölgelerin yönetim modellerini daha da iyileştirme ve yenileme sözü verdiğini söyledi.

Yetkili, söz konusu bölgelerinin biyotıp, yeni enerji, yeni malzemeler ile havacılık ve uzay gibi gelişmekte olan stratejik sektörleri geliştirmeye devam edeceğini ve gelecekteki sektörler için ileriye dönük planlama yapacağını ifade etti.

Planda ayrıca ekonomik kalkınma bölgelerinde kaliteli yeni üretici güçlerin yetiştirilmesi için daha fazla çaba gösterileceği vaat edilirken, bu da işletmelerin inovasyon girdilerini artırma konusundaki güvenini daha da artırdı.