Çin Ekonomisi 2021-2024'te Yüzde 5,5 Büyüyecek

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin ekonomisi 2021-2024 döneminde yıllık ortalama yüzde 5,5'lik büyüme oranını korurken, iç talebin genel ekonomik büyümeye ortalama katkısı yüzde 86,4 oranında gerçekleşti.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu üst düzey yetkilisi Yuan Da, çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında söz konusu dönemde tüketimin, ekonomik büyümeye ortalama yüzde 56,2 oranında katkıda bulunduğunu belirtti. Yuan, söz konusu oranın, 13. Beş Yıllık Plan dönemine (2016-2020) kıyasla 8,6 yüzde puanlık artış anlamına geldiğini kaydetti.