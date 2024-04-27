Çin Ekonomisi 2024 Yılında İstikrarlı ve Gelişen Bir Temel Üzerinde Duruyor

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BEİJİNG, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu yetkilisi Li Hui, 2024 yılı boyunca istikrarlı ve gelişen bir Çin ekonomisi için sağlam bir temelin bulunduğunu belirtti.

Li, "Bir dizi önemli reform politikası ve girişiminin daha fazla uygulanmasıyla, reel ekonomiyi güçlendirmeye, tüketimi teşvik etmeye, yatırımı artırmaya ve dış ticareti istikrara kavuşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Çin'in yılın ilk çeyreğindeki ekonomik performansına ilişkin düzenlenen yuvarlak masa toplantısında Li, yeni kaliteli üretici güçlerin geliştirilmesi ve reform ve dışa açılmanın daha da artırılmasının getirdiği endüstriyel iyileştirme fırsatları da dahil olmak üzere geriye kalan üç çeyrekteki ekonomiye ilişkin olumlu koşullardan bahsetti.

Li ayrıca, yerel ve uluslararası risk ve zorluklarla başa çıkmak için politikalar ve hazırlıklar yapılacağını söyledi.

Yılın birinci çeyreğinde makro perspektiften bakıldığında, genel ekonomik işleyişin toparlanma ve iyileşme eğilimi göstermeye devam ettiğini belirten Li, bu dönemde ekonomik ve sosyal kalkınmanın istikrarlı bir başlangıç yaptığını ifade etti.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) 2024 yılının ilk üç ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artışla 29,63 trilyon yuana (yaklaşık 4,17 trilyon ABD doları) ulaştı.

Rakam, 2023 yılı için öngörülen yüzde 5,2'lik genel GSYİH büyümesinden ve geçen yılın dördüncü çeyreğinde kaydedilen yüzde 5,2'lik GSYİH büyümesinden fazla.

ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELMEK

Çin 2024 yılı için ekonomik büyüme hedefini yaklaşık yüzde 5 olarak açıklarken, yetkililer ve uzmanlar ülkenin sağlam ekonomik temelleri ve destekleyici makroekonomik politika bileşimi göz önüne alındığında bu hedefe ulaşılabileceği görüşünde.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi için zorlukların devam ettiğini belirten komisyon başkan yardımcısı Liu Sushe, Çin ekonomisinin mevcut faaliyetlerindeki artan olumlu faktörlere ilişkin iyimser olduğunu dile getirdi. Li bununla birlikte karmaşık, şiddetli ve belirsiz dış ortamın yarattığı önemli zorluklara da dikkat çekti.

"Olumlu faktörlerde sürekli artış olmasına rağmen, iç efektif talep yetersiz ve sosyal beklentiler zayıf" diyen Liu, ekonominin hala risk ve zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bu zorluklara rağmen komisyonun net bir planı var. Komisyonun genel sekreter yardımcısı Yuan Da, yılın ikinci çeyreğinde yabancı yatırımların daha etkin şekilde ülkeye çekilmesi ve kullanılmasına yönelik eylemler de dahil olmak üzere üç kritik alana odaklanılacağını belirtti.

Yuan, ekipman güncellemelerinin uygulanması ve tüketim mallarının takasının hızlandırılacağını ve üst düzey teknolojide kendi kendine yeterliliğin arttırılacağını ifade etti.

Goldman Sachs ile Citigroup kısa süre önce Çin ekonomisinin 2024 yılına olumlu başladığını belirten raporlar yayımladı. Çin hükümetinin yüzde 5 civarındaki GSYİH büyüme hedefine ulaşılabileceğini öngören kuruluşlar, 2024 yılının tamamı için Çin'in GSYİH büyüme tahminlerini yükseltti.

Citigroup Çin Baş Ekonomisti Yu Xiangrong, araştırma raporunda, büyümeyi istikrara kavuşturmayı amaçlayan yeni bir politika sürecinin hızlandırıldığını bildirdi. Buna göre, Çin hükümeti destekleyici politikalar açısından büyük ölçekli bir ekipman güncellemesini ve tüketim malları için bir takas programını teşvik ediyor.

Yu ayrıca, Çin hükümetinin iş ortamını optimize etme ve dışa açılmayı ilerletme konusunda daha güçlü sinyal gönderdiğini belirtti.

Goldman Sachs, Çin'in 2024 yılı GSYİH büyüme oranı tahminini yüzde 4,8'den yüzde 5,0'a revize ederken, Citigroup da benzer bir yukarı yönlü düzeltme yaparak tahminini yüzde 4,6'dan yüzde 5,0'a yükseltti.