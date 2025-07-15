Çin Ekonomisi İlk Yarıda %5,3 Büyüdü

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH), 2025'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 büyüme kaydetti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) salı günü açıkladığı verilere göre ülkenin GSYİH'si yılın ilk yarısında yaklaşık 66,05 trilyon yuan (yaklaşık 9,24 trilyon ABD doları) seviyesine ulaştı.

İkinci çeyrekte ülkenin GSYİH'si geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 oranında büyüdü.

Üçüncül sektör, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 büyüyerek, birincil sektördeki yüzde 3,7 ve ikincil sektördeki yüzde 5,3'lük artışları geride bıraktı.

NBS'ye göre Çin ekonomisi ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 büyüdü.

Çin, yılın başından bu yana uyguladığı daha proaktif makroekonomik politikaya hız vermiş durumda. NBS Başkan Yardımcısı Sheng Laiyun salı günü düzenlediği basın toplantısında, baskıya rağmen ekonominin istikrarlı şekilde ilerlediğini ve önemli ekonomik göstergelerin beklenenden daha iyi performans sergilediğini söyledi.

Bu yılın ilk 6 ayında Çin'in sanayi üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 artarken, ekipman imalatı ve yüksek teknoloji imalatı sektörleri hızlı bir büyüme kaydetti.

Tüketici pazarı bu dönemde yükseliş eğilimini sürdürürken, yılın ilk yarısında tüketim mallarının perakende satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttı. Bu artış, ilk çeyrekte kaydedilen büyümenin 0,4 yüzde puan üzerinde gerçekleşti.

Sabit varlık yatırımları, ilk altı ayda büyümeye devam ederken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artış kaydetti. Özellikle imalat sektöründeki yatırımlar kayda değer bir büyüme gösterdi.

İş piyasası genel olarak istikrarlı seyrederken, ilk yarıda ankete katılan kentlerdeki işsizlik oranı ortalama yüzde 5,2 olarak gerçekleşti. Bu oran, ilk çeyreğe göre 0,1 yüzde puanlık düşüş anlamına geliyor.

NBS verilerine göre ülkenin kişi başına düşen harcanabilir geliri ocak-haziran döneminde 21.840 yuana ulaştı. Bu, nominal olarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3, fiyat faktörleri düşüldükten sonra ise yüzde 5,4 artış anlamına geliyor.

İlk yarıdaki ekonomik performansı "çok değerli" olarak nitelendiren Sheng, bu başarının genel istikrar üzerine kurulu sürekli ilerleme ve olumlu bir eğilimle öne çıktığını söyledi. Sheng, "Bu, özellikle ikinci çeyrekten bu yana uluslararası ortamdaki keskin değişiklikler ve artan dış baskılar göz önüne alındığında zor kazanılmış bir başarıdır" ifadelerini kullandı.