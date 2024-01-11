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Çin, Ekvador'da Düzenin Yeniden Tesis Edilmesini ve Çinli Vatandaşların Güvenliğinin Sağlanmasını Umut Ediyor - Son Dakika
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Çin, Ekvador'da Düzenin Yeniden Tesis Edilmesini ve Çinli Vatandaşların Güvenliğinin Sağlanmasını Umut Ediyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Ekvador'da düzenin bir an önce yeniden tesis edilmesini ve ülkedeki Çinli kişi ve kurumların güvenliğinin ciddiyetle güvence altına alınmasını umduklarını söyledi. Çin, Ekvador hükümetini sosyal istikrarın korunması konusunda desteklediğini ve düzenin bir an önce yeniden tesis edilmesini umut ettiğini belirtti. Çin Dışişleri Bakanlığı ve Ekvador'daki Çin Büyükelçiliği ve Konsolosluğu, sahadaki gelişmeleri yakından takip ederek Çin vatandaşlarına konsolosluk koruması ve yardımı sağlamaya devam edecek.

Çin, Ekvador\'da Düzenin Yeniden Tesis Edilmesini ve Çinli Vatandaşların Güvenliğinin Sağlanmasını Umut Ediyor
11.01.2024 - 16:35,  Güncelleme: 16:56
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BEİJİNG, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Ekvador'da düzenin bir an önce yeninden tesis edilmesini ve ülkedeki Çinli kişi ve kurumların güvenliğinin ciddiyetle güvence altına alınmasını umduklarını söyledi.

Mao, Çarşamba günkü olağan basın toplantısında Ekvador'daki durumla ilgili soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Haberlere göre, Ekvador'da şiddet ve suçların tırmanması üzerine Devlet Başkanı Daniel Noboa "olağanüstü hal", "silahlı iç çatışma hali" ve başka birtakım önlemler ilan etti. Ülke, kamu düzenini, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü mümkün olan en kısa sürede yeniden tesis etmeye çalışıyor.

Mao, sosyal istikrarın korunması konusunda Çin'in Ekvador hükümetini desteklediğini ve düzeni bir an önce yeniden tesis etmesini umduğunu söyledi.

Sözcü, "Ekvador'un ayrıca ülkedeki Çinli kişi ve kurumların güvenliğini ciddiyetle güvence altına alacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şu ana kadar Ekvador'da hiçbir Çinlinin öldürüldüğü ya da yaralandığı bildirilmedi" diyen Mao, Çin Dışişleri Bakanlığı ile Ekvador'daki Çin Büyükelçiliği ve Konsolosluğu'nun sahadaki gelişmeleri yakından takip etmeye ve Çin vatandaşlarına zamanında konsolosluk koruması ve yardımı sağlamaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin, Ekvador'da Düzenin Yeniden Tesis Edilmesini ve Çinli Vatandaşların Güvenliğinin Sağlanmasını Umut Ediyor - Son Dakika
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