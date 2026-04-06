Çin, Petrol Fırtınasında Dayanıklılık Gösteriyor

Orta Doğu'daki artan gerilimler dünya genelinde enerji piyasalarında dalgalanmalara yol açarken, en büyük petrol ithalatçısı olan Çin, beklenmedik bir şekilde en dayanıklı ekonomi olarak öne çıkıyor. Pekin'in son on yılda uyguladığı enerji çeşitlendirme stratejisi ve büyük ölçekli stoklama faaliyetleri, ülkeyi diğer büyük ekonomilerin karşılaştığı maliyet şoklarından koruyan bir kalkan işlevi görüyor.

Çin'in bu krizdeki en büyük avantajı, enerji karmasında gerçekleştirdiği yapısal dönüşümde yatıyor. Birincil enerji tüketiminde petrolün payı yaklaşık %28 seviyesine düşerken, nükleer, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları, toplam elektrik üretiminin %40'ından fazlasını karşılıyor. Bu dönüşüm, petrol fiyatlarındaki artışların Çin ekonomisine olan doğrudan etkisini batılı rakiplerine kıyasla daha düşük tutuyor.

Pekin yönetimi, olası bir arz kesintisine karşı tarihin en büyük enerji stoklarından birini oluşturdu. Mevcut veriler, Çin'in stratejik ve ticari petrol rezervlerinin 1,2 milyar varil sınırını aştığını gösteriyor. Bu miktar, herhangi bir dış müdahale veya kritik geçiş yollarının kapanması durumunda, ülkenin petrol ihtiyacını 100 günden fazla karşılayabilecek bir kapasite sunuyor.

Çin'in petrol şokuna karşı en etkili stratejilerinden biri de ulaşım sektöründeki köklü değişimdir. Yeni araç satışlarının %50'sinden fazlasını oluşturan elektrikli araçlar, ülkenin petrol bağımlılığını her yıl yaklaşık 28 milyar dolar azaltıyor. Bu durum, petrol fiyatları yükseldiğinde, Çinli tüketicilerin ve lojistik sektörünün akaryakıt enflasyonundan çok daha az etkilenmesini sağlıyor.

Pekin, ithalat bağımlılığını yalnızca deniz yollarıyla değil, aynı zamanda Rusya ve Orta Asya üzerinden gelen boru hatlarıyla da çeşitlendirmiş durumda. Özellikle Rusya'dan gelen ham petrol akışının artması, tedarik güvenliğini güçlendiren bir diğer stratejik adım olarak değerlendiriliyor. Petrol şoku nedeniyle küresel ekonomilerde büyüme tahminleri keskin bir şekilde aşağı çekilirken, Çin için bu revizyonlar sembolik düzeyde kalıyor. Mevcut durum, Çin'in fırtınayı en az hasarla atlatan ülke olduğunu ve bu krizden rakiplerine göre çok daha güçlü çıkacağını net bir şekilde ortaya koyuyor.