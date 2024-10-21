Çin Faiz Oranlarını İndirdi

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ANONS (İngilizce): Yapay zeka

Çin piyasa bazlı gösterge borç verme faiz oranlarını indirerek yıllık kredi faiz oranını yüzde 3,35'ten yüzde 3,1'e düşürdü.

ANONS (İngilizce): Yapay zeka:

Çin Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, birçok kredi verenin ipotek oranlarını temel aldığı 5 yıllık kredi faiz oranları ise yüzde 3,85'ten yüzde 3,6'ya düşürüldü.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)