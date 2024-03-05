Çin, Filipinler'i Güney Çin Denizi'nde ihlal ve provokasyona son vermeye çağırıyor

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BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Nin, Ren'ai Jiao çevresindeki sulara izinsiz giren Filipinler gemileriyle ilgili olarak diplomatik girişimde bulunduklarını belirterek bir kez daha Filipinler'i Güney Çin Denizi'nde ihlal ve provokasyona son vermeye çağırdı.

Mao söz konusu açıklamayı Salı günkü basın toplantısında, Güney Çin Denizi'nde Çin ve Filipinler'e ait botlar arasında yaşanan çarpışma hakkındaki yorumlarının sorulması üzerine yaptı.

Sözcü, Filipinler'e ait iki ikmal gemisi ile iki sahil güvenlik gemisinin, Çin'in Nansha Qundao adalarına bağlı Ren'ai Jiao resifi çevresindeki sularda karaya oturan yine bu ülkeye ait gemiye inşaat malzemeleri gibi malzemeler göndermek amacıyla 5 Mart'ta bölge sularına izinsiz girdiğini ifade etti.

Çin Sahil Güvenlik ekiplerinin, Filipinler'e ait gemilere karşı gerekli tedbirleri yasalara uygun şekilde aldığını belirten Mao, uygulanan prosedürlerin profesyonel, ölçülü, haklı ve hukuki olduğunu vurguladı.

Mao, "Çin Dışişleri Bakanlığı, güçlü protestomuzu ifade etmek için Filipinler tarafına diplomatik girişimde bulundu" dedi.

Çin'in Ren'ai Jiao konusundaki tutumunun tutarlı ve net olduğunun altını çizen Mao, iki ülkenin Ren'ai Jiao'daki sorunun doğru şekilde yönetilmesi için bir süredir temasları sürdürdüğünü belirtti. Mao, Filipinler'in Çin'in toprak bütünlüğü ile denizcilik alanındaki hak ve çıkarlarına ciddi şekilde zarar vererek, ihlal ve provokasyonlarda bulunarak ve Ren'ai Jiao sularında sorun yaratarak Çin'e verdiği sözü bir kez daha çiğnediğini ifade etti.

Sözcü, "Filipinler'den bir kez daha deniz ihlal ve provokasyonlarına son vermesini ve mevcut durumu karmaşık hale getirebilecek eylemlerden kaçınmasını istiyoruz. Çin, toprak bütünlüğü ve denizcilik hak ve çıkarlarını, iç hukuk ve uluslararası hukuka uygun olarak kararlılıkla korumaya devam edecektir" dedi.